'Некоторые разочарованы, что мы остановились': Пригожин прокомментировал, почему развернулся и не пошел дальше на москву

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал свой неудачный бунт. Он два дня после бегства в Беларусь умалчивал причины, почему свернул свое наступление на Москву.

В Телеграм-канале "повара Путина" выпустили его голосовое сообщение, в котором Пригожин заявил, что около 30 боевиков "Вагнера" погибли во время "обстрела" тылового лагеря наемников со стороны Минобороны.

По его словам, власти якобы планировали расформировать его ЧВК, поэтому он решил пойти марш-броском по городам России. "Мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране", – заявил он.

Пригожин утверждает, что только несколько боевиков "Вагнера" были ранены во время "похода".

А еще он заверил, что разрешить ситуацию мирным путем предложил именно Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси.

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Полный комментарий Пригожина:

ЧВК "Вагнер" является самым опытным и боеспособным подразделением в россии, а возможно, и в мире. Мотивированные и заряженные бойцы, выполнявшие задачи только в пользу РФ - в Африке и арабских странах - во всем мире. В последнее время это подразделение достигло хороших результатов в Украине, выполнив серьезные задачи

В результате интриг, непродуманных решений, это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, доведший всю информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт с МО РФ, потому что все знают, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы и командиры будут размазаны и фактически пойдут на мясо, где не смогут использовать свой потенциал и опыт.

Те бойцы, решившие перейти к МО, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое 1-2%. Все доказательства, чтобы сохранить ЧВК, были использованы, но ни один не был реализован — в попытках войти в любую другую структуру, где мы смогли бы приносить пользу.

Решение о переходе в МО было принято в самые неподходящие моменты. Тем не менее мы выставляли технику на тралы, мы собирались, если это решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику у штаба ПВО.

Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар, и сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 бойцов погибли, некоторые получили ранения. Это стало триггером того, что немедленно совет командиров принял решение выдвигаться немедленно. Я заявлял, что мы не собираемся применять агрессию, но если по нам будут наносить удары, то будем отвечать.

Во время всего "марша", который длился 24 часа, одна из колонн вышла в Ростов, другая - в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 км, не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем, что вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. За это время были блокированы и обезврежены все находившиеся по дороге военные объекты.

Не погиб никто из находившихся на земле. Среди бойцов ЧВК — несколько человек ранены, и двое погибших присоединившихся к нам военнослужащих МО. Никто из бойцов ЧВК не принуждался к походу, и все знали его конечную цель. Целью похода было не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер", и привлечь к ответственности всех лиц, которые своими непрофессиональными действиями допустили огромное количество ошибок во время "СВО".

Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 км к Москве, развернул артиллерию, разведал местность, и в тот момент стало очевидным, что прольется много крови. Поэтому мы считали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, является достаточной. Нашим решением развернуться были два фактора: мы не хотели пролить русскую кровь. Второй мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.

В это время Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК в законной юрисдикции. Колонны вернулись назад и пошли в полевые лагеря.

Наш "марш" показал серьезные проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части, аэродромы. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 в Киев и от этой же точки до Ужгорода. Поэтому если бы действия 24 февраля 2022 во время начала "СВО" выполняло подразделение по уровню обученности и моральной собранности, как ЧВК "Вагнер", то, возможно, "спецоперация" длилась бы сутки.

Мы показали уровень организации, которой должна соответствовать русская армия. Когда 23-24 июня мы шли мимо российских городов, мирные жители встречали нас с флагами РФ и эмблемами и флагами "Вагнера". Они были счастливы, когда мы проходили мимо. Некоторые разочарованы, потому что мы остановились, потому что в "марше справедливости", кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые сегодня есть в нашей стране.

Напомним, 23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны России считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и отправились в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и примут власть в свои руки.

российский президент в обращении к россиянам 24 июня заявил, что действия вагнеровцев направлены на раскол в обществе.

После неудачных попыток доехать до Москвы Пригожин заявил, что останавливает своих боевиков и выводит их в полевые лагеря, сам же главарь ЧИК "Вагнер" переезжает в Беларусь - об этом он договорился с Александром Лукашенко.

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