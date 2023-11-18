Поддержка и вера в будущее Украины. Самый популярный сервис бронирования жилья подписал меморандум о сотрудничестве после победы

Шаги к победе бывают разные и один из них – это сегодняшний вклад в будущее нашей страны. Сервис бронирования жилья, сотрудничающий со всем миром, Airbnb будет продвигать на своей платформе украинские локации и предложения проживания.

Видео дня

25 сентября 2023 был подписан соответствующий меморандум, как сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма.

Подписывали важный документ глава ДАРТ Марьяна Олеськив и соучредитель Airbnb Натан Блечарчик. Событие произошло в Мюнхене, в генеральном консульстве Украины.

Подписание акцентировало, что сервис будет продвигать и популяризировать украинское направление туризма среди зарубежных путешественников.

На подписании были сказаны слова благодарности основателям сервиса за продолжение поддержки Украины в борьбе с врагом.

"Инициатива Airbnb по предоставлению бесплатного временного жилья свыше 100 тысяч беженцев из Украины в начале полномасштабного вторжения стала для нас значительной поддержкой. После победы мы хотим выразить благодарность и продемонстрировать свое гостеприимство, пригласив к нам весь мир, который все это время стоял рядом с Украиной. Подписанный сегодня документ теперь официально засвидетельствует наши намерения совместно восстанавливать туристическую отрасль нашего государства", - сказала Марьяна Олеськив по словам украинских СМИ.

Документ закрепляет проведение совместных мероприятий и обсуждает распространение фото и видео контента про самые привлекательные локации Украины, включая Автономную Республику Крым (после деоккупации).

"Этим меморандумом мы соглашаемся поддерживать туризм в Украине после окончания войны. Это сотрудничество является весомым знаком для нашего сообщества во всем мире", – подчеркнул Натан Блечарчик.

Обе стороны согласились, что хотя сейчас полноценный туризм в стране вряд ли возможен, но определение курса – очень важный шаг для восстановления туристической отрасли после войны.

Со своей стороны ДАРТ опубликовала новый расширенный список туристических мест Украины, их количество выросло до 170, в список вошли все оккупированные территории.

По статистике только 21% украинцев воздерживаются от путешествий во время войны. И 79% продолжают поддерживать туристическую отрасль и экономику страны в целом, путешествуя, отдыхая и вкладывая деньги в Украину и ее воинов.