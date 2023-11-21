Что такое 'Карта побед и памяти украинского народа'. Чем важна и когда появится

Для тех, кто когда–то открыл для себя исторический туризм, такие вопросы уже нашли ответ. Но если это для вас в новинку расскажем в чем суть проекта.

Такая карта – это определение локаций на которых происходили те или иные битвы, исторические и современные. Ее реализация стала возможна благодаря общественной организации "Украина Инкогнита" и ее председателю Роману Маленкову.

В связи с развертыванием событий и постоянным и продолжительным искажением и истреблением истории Украины со стороны россии сегодня важно сохранить, отстоять, зафиксировать и очертить подлинность истории украинского народа.

"Как организация, которая более 15 лет занимается краеведческими исследованиями, мы видим, что в Украине нет каких-либо подходов к мемориализации украинских побед. Есть один огромный мемориал на месте битв. Это мемориал под Берестечком на месте одного из крупнейших поражений украинского народа". в начале двадцатого века построили россияне для того, чтобы указать на то, что вот ваше место, и куда бы вы ни стремились, все равно проигрываете. Мы решили изменить эту ситуацию" – объясняет Роман Маленков на uacrisis.org .

Проект нацелен привлечь внимание общества и показать важность меморализации в Украине, как сообщают украинские СМИ.

Три больших этапа, которые уже очерчены организацией "Украина Инкогнито" и будут состоять из создания электронной версии карты, где будут определяться локации и раскрываться их суть; комфортные дороги.

"Для реализации запланированного понадобится помощь со стороны ученых и она уже предоставляется. Историки, краеведы, географы помогут локализовать такие места памяти", – добавил основатель "Украина Инкогнита".

Центр исследований военной истории ВСУ также примет участие в разработке и реализации замысла.

Таким образом, не только будет увековечена память исторических и современных героев, но и твердо выбьются в землю и инфо пространство фактические события и знаковые даты истории украинского народа.

Напомним, что список военных действий во время российского вторжения в Украину с 2014 года можно посмотреть в Википедии.