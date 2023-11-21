Що таке ''Мапа звитяг і пам’яті українського народу'' . Чим важлива та коли з’явиться

Для тих, хто колись відкрив для себе історичний туризм такі питання вже знайшли відповідь. Та, якщо це для вас вновинку роз’яснимо в чому суть проєкту.

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Така мапа – це окреслення локацій на яких відбувалися ті чи інші битви, історичні та сучасні. Її реалізація стала можлива завдяки громадській організації "Україна Інкогніта" та її голові Роману Маленкову.

У зв’язку з розгортанням подій і постійним та тривалим викривленням і винищенням історії України з боку росії, зараз важливо зберегти, відстояти, зафіксувати та окреслити справжність історії українського народу.

"Як організація, яка понад 15 років займається краєзнавчими дослідженнями, ми бачимо, що в Україні немає будь-яких підходів до меморіалізації українських звитяг. Маємо один величезний меморіал на місці битв. Це меморіал під Берестечком на місці однієї з найбільших поразок українського народу. Його на початку двадцятого століття збудували росіяни для того, щоб вказати на те, що оце от ваше місце, і куди б ви нет прагнули, все рівно програєте. Ми вирішили змінити цю ситуацію" – пояснює Роман Маленков на uacrisis.org.

Проєкт націлений привернути увагу суспільства та показати показати важливість меморалізації в Україні, як повідомляють українські ЗМІ.

Три великі етапи, які вже окреслені організацією "Україна Інкогніта" та складатимуться з створення електронної версії мапи, де визначатимуться локації та розкриватиметься їх суть; позначення фактично та фізично всіх історично знакових місць, де відбувалися битви та облаштування локацій, з прокладанням до них зручних та комфортних доріг.

"Для реалізації запланованого знадобиться допомога з боку вчених, і вона вже надається. Історики, краєзнавці, географи допоможуть локалізувати такі місця пам’яті", – додав засновник "Україна Інкогніта".

Центр досліджень воєнної історії ЗСУ також прийматиме участь у розробці та реалізації задуму.

Таким чином не лишень буде вшанована пам’ять історичних та сучасних героїв, але й твердо віб’ються в землю та інфо простір фактичні події та знакові дати історії українського народу.

Нагадуємо, що список воєнних дій під час російського вторгнення в Україну з 2014 року можна подивитися у Вікіпедії.