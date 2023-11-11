Направляемся в Ворохту. Что посмотреть, где остановиться и сколько стоит отдых

Ворохта – известное туристическое направление в течение всего года. Расположен район вдоль реки Прут и имеет просто невероятные ландшафтные перепады, благодаря которым здесь и на лыжах прокатиться и в чистых источниках покупаться, и маршрутов с интересными достопримечательностями множество. Ворохта имеет несколько санаториев, а также много частных предложений отдыха в Усадьбах с лечебными чанами, СПА и другими современными развлечениями. Составьте и рассчитайте свое следующее удачное путешествие вместе с Portal.Ua.

Что посмотреть в Ворохте

Кроме пейзажей, вершин Говерлы и крутых закатов, Ворохта удивит рукотворными достопримечательностями и романтическими локациями для ваших общих моментов.

Ворохтянские виадуки

Эти постройки вторые, поражающие после живописной природы. Возраст виадуков в Ворохте перевалил за столетие и нырнул во времена Австро-Венгерской империи. Арочные кладки величественные и массивные держат изогнутые рельсы, а сверху напоминают известное путешествие в Хогвардс.

Сооружение без единого гвоздя

Церковь Рождества Богородицы привлекает внимание не только внешним видом, но и секретами своего строительства в 17–18 веке. Сооружение полностью деревянное и вы не найдете одного гвоздя или какого-либо соединяющего материала.

Озеро Неистовое

Выделите на эту поразительную прогулку много времени. Ведь нужно успеть налюбоваться красотой и побывать в самых впечатляющих точках обзора. Озеро находится на высоте 1750 метров над уровнем моря, то ваше путешествие будет долгим и рассчитывать можно будет только на свои ноги. Но с хорошим гидом ваш путь будет очень интересен, ведь вы узнаете много легенд и рассказов.

Прогулки на лошадях

Это отдельное наслаждение в Ворохте, которое возможно как в теплое, так и в холодное время года. Кроме терапии, которую вы получите от грационных животных и вас будут ожидать впечатляющие стеки и смотровые площадки.

Вкусы Ворохты

Гуцульская кухня – это настоящие украинские традиции, а еще сытно, вкусно и много. Бограч станет вашей целью и рекомендуем попробовать его в разных местах, ведь каждая хозяйка может добавить что-то свое. Грибная уха согревает зимой не хуже чая, а продукты для нее из местного леса. Глинтвейн из домашнего вина Прикарпатья станет открытием, ведь вряд ли вы еще где-нибудь такое попробуете.

Где остановиться в Ворохте

Если вас интересуют только достопримечательности, музеи и пешие походы – жилье можно выбрать простое и неприхотливое. Среди частных предложений вы обязательно найдете, что вам нужно от 200 грн за место. Но чтобы добавить к своим впечатлениям еще и СПА или чаны - выберите усадьбы - курорты, среди которых очень интересные предложения.

Усадьба Близнецы

Всего в 15 километрах от горнолыжного курорта Буковель. На территории отеля есть барбекю и детская площадка. В теплый период работает открытый бассейн, а зимой можно воспользоваться прокатом лыж, квадроциклов или погреться в сауне. Стандартный двухместный номер с общей ванной комнатой и большой кроватью стоит от 2800 грн.

Мелодия гор

Комфортабельные номера с террасами и горной панорамой. Есть место для барбекю и парковки. Гости могут воспользоваться гидромассажной ванной и косметическими наборами. Здесь возможны все зимние развлечения, а в теплое время предоставляются велосипеды для живописных активных прогулок. Трехместные номера от 5200 грн.

На холмике у Натали

Очень удобное место для тех, кто планирует восхождение на Говерлу, или мечтает опробовать ее белые спуски. На территории есть детская площадка, зона барбекю и совместного лаунжа. Катайтесь на лыжах, велосипедах, поднимайтесь на Говерлу и вдохновляйтесь видом на горы и сад. Цены на семейные номера стартуют от 1800 грн.

Как добраться Ворохты

Все крупные города Украины имеют прямое железнодорожное сообщение с Ворохтой или на соседний Рахов. Но направление настолько популярно, что урвать желаемый билет может только любимец судьбы. Но кто знает, может, это именно вы. Из Киева купе обойдется вам в 500 грн, плацкарт 230 грн, а из Львова купе 300 грн, плацкарт 125 грн.

Кому не повезло с поездом придется отправляться на автобусе. Соединение столь же популярно, но предложений от перевозчиков очень много. Цена билета в среднем 1200 грн. Конечно, из Львова и Ивано-Франковска цена уменьшится больше ни в половину (400 – 600 грн).

Своей машиной всегда удобнее и приятнее по трассе H09 Ужгород.

Ворохта может подарить разнообразный и впечатляющий отдых, осталось только освободить выходные.