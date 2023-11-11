Прямуємо до Ворохти. Що подивитись, де зупинитись та скільки коштує відпочинок

Ворохта – відомий туристичний напрям протягом усього року. Розташований район у вздовж річки Прут та має просто неймовірні ландшафтні перепади, завдяки яким тут і на лижах покататися і в чистих джерелах покупатися та й маршрутів з цікавими пам’ятками безліч. Ворохта має декілька санаторіїв, а також багато приватних пропозицій відпочинку в Садибах з цілющими чанами, СПА й іншими сучасними розвагами. Складіть та розрахуйте свою наступну вдалу мандрівку разом з Portal.Ua.

Відео дня

Що подивитися в Ворохті

Окрім краєвидів, вершин Говерли та крутих заходів сонця, Ворохта здивує рукотворними пам’ятками та романтичними локаціями для ваших спільних моментів.

Ворохтянські віадуки

Ці споруди друге, що вражає після мальовничої природи. Вік віадуків у Ворохті перевалив за сторіччя і пірнув у часи Австро–Угорської імперії. Аркові кладки величні та масивні тримають зігнуті рейки, а згори нагадують відому подорож до Хогвардс.

Споруда без жодного цвяху

Церква Різдва Богородиці привертає увагу не лишень зовнішнім виглядом, але й секретами свого будування у 17–18 столітті. Споруда повністю дерев’яна та ви не знайдете одного цвяху чи будь-якого з’єднуючого матеріалу.

Озеро Несамовите

Виділіть на цю вражаючу прогулянку багато часу. Адже потрібно встигнути намилуватися красою та побувати у найвражаючих точках огляду. Озеро знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря, то ваша подорож буде довгою і розраховувати можна буде лишень на свої ноги. Але з гарним гідом ваш шлях буде дуже цікавим, адже ви дізнаєтеся багато легенд та оповідань.

Прогулянки на конях

Це окрема насолода у Ворохті, яка можлива як в теплу, так і в холодну пору року. Окрім терапії, яку ви отримаєте від граційних тварин та вас очікуватимуть вражаючи стеки та оглядові майданчики.

Смаколики Ворохти

Гуцульська кухня – це справжні українські традиції, а ще ситно, смачно та багато. Бограч стане вашою ціллю та радимо скуштувати його в різних місцях, адже кожна господиня може додати щось своє. Грибна юшка зігріває взимку не гірше за чай, а продукти для неї з місцевого лісу. Глінтвейн з домашнього вина Прикарпаття стане відкриттям, адже навряд ви ще десь таке скуштуєте.

Де зупинитися в Ворохті

Якщо вас цікавлять лише пам’ятки, музеї та піші походи – житло можна обрати просте й не вибагливе. Серед приватних пропозицій ви обов’язково знайдете те, що вам потрібно від 200 грн за місце. Та щоб додати до своїх вражень ще й СПА чи чани - оберіть садиби - курорти, серед яких є дуже цікаві пропозиції.

Садиба Близнюки

Всього за 15 кілометрів від гірськолижного курорту Буковель. На території є зона барбекю та дитячий майданчик. В теплий період працює відкритий басейн, а взимку можна скористатися прокатом лиж, квадроциклів чи погрітися в сауні. Стандартний двомісний номер зі спільною ванною кімнатою та великим ліжком коштує від 2800 грн.

Мелодія гір

Комфортабельні номери з терасами та гірською панорамою. Є місце для барбекю та парковки. Гості можуть скористатися гідромасажною ванною та косметичними наборами. Тут можливі всі зимові розваги, а в теплу пору надаються велосипеди для мальовничих активних прогулянок. Тримісні номери від 5 200 грн.

На горбочку у Наталі

Дуже зручне місце для тих, хто планує сходження на Говерлу, чи мріє випробувати її білі спуски. На території є дитячий майданчик, зона барбекю та спільного лаунжу. Катайтеся на лижах, велосипедах, підіймайтеся на Говерлу та надихайтеся видом на гори та сад. Ціни на сімейні номери стартують від 1800 грн.

Як дістатися Ворохти

Всі великі міста України мають пряме залізничне сполучення з Ворохтою, або ж на сусідній Рахів. Але напрямок настільки популярний, що урвати бажаний квиток може тільки улюбленець долі. Та хто зна, може це саме ви. З Києва купе обійдеться вам у 500 грн, плацкарт 230 грн, а зі Львова купе 300 грн, плацкарт 125 грн.

Кому не пощастило з потягом доведеться відправлятися на автобусі. Сполучення так само популярне, але пропозицій від перевізників дуже багато. Ціна квитка в середньому 1200 грн. Звісно що зі Львова та Івано-Франківська ціна зменшиться більш ні в половину (400 – 600 грн).

Своєю машиною завжди зручніше та приємніше по трасі H09 від Ужгорода.

Ворохта може подарувати різноманітний та вражаючий відпочинок, залишилося лишень звільнити вихідні.