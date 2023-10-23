ТОП 5 локаций в Украине, куда можно отвезти школьников в любое время года

Школьные поездки – это всегда весело, шумно, активно и увлекательно. Заинтересовать, научить, развлечь и познакомить детей с живописной и красивой Украиной можно во многих городах и локациях. Мы подобрали ТОПовые варианты для беспроигрышного интересного путешествия с детьми.

Центр Львова

На сегодняшний день – это самая популярная локация для школьных групп. Богатый историей, архитектурно красивый Львов очаровывает и восхищает своими памятниками. Старинный центр (Площадь рынок и узкие яркие улочки) скрывает много маленьких деталей и моет превратить прогулку в интересный квест с поиском сокровищ.

Конечно, просто показывая архитектуру и, водя детей по смотровым площадкам, вряд ли заинтересует младшую публику.

Вот то, что можно включить в свою прогулку и придать ей вкус:

Магазин карамели в центре Львова.

Магазин Шоколада.

Театр Кукол.

Львовская мастерская пряников.

Музей-арсенал.

Тайная аптека – интерактивный музей.

Океанариум.

Львовский музей игрушки.

Подземелье Львова.

VRCube – клуб виртуальной реальности.

Каменец-Подольский замок

Замок поражает уже издалека. Это сооружение масштабное, историческое, как из детских сказок о рыцарях и королях. Многие виртуальные детские игры имеют интерфейсы замков и воспроизводят события прошлых лет. Эта древность с сокровищами, загадками и секретами остается актуальной и каждый раз приобретает еще большую популярность. На этой локации любопытно в любом возрасте. Есть экскурсии и квесты, разработанные специально для школьников. Да и в самом городе есть прекрасные локации, которые можно присоединить к путешествию, если вы приехали на несколько дней:

Музей миниатюр "Замки Украины".

Каменец-Подольский зоопарк.

Парк аттракционов и развлечений.

Веревочный парк.

Детский развлекательный центр "Халабуда".

Мастер-класс в хинкальном.

Дендропарки "Софиевка" и "Александрия"

Свежий воздух полезен в любое время года. А красота этих мест остается неизменной. Зимой, когда выпадает снег, локации становятся великолепным плацдармом зимних развлечений и имеют свои плюсы. Кроме катания на санках, ледянках, игры в снежки и лепки крепости здесь можно погреться горячим чаем, отдохнуть в кафе или пиццерии и сделать невероятные фото для социальных сетей.

Киев для детского путешествия

Столица всегда радушно встречает школьников. Здесь много интересных мест, которые можно добавить к прогулке по центру. Не забудьте перекусить киевской лепешкой возле метро Театральная, чтобы добавить настроения детским впечатлениям. Кроме основных архитектурных локаций на Крещатике добавьте:

Музей воды в Мариинском парке.

Музей медуз на Майдане Незалежности.

Театр Кукол в Мариинском парке.

МакДональдз – это особое событие для детской прогулки, не пропускайте ее.

Экскурсия по Софиевскому Собору (выделите много времени, ведь экскурс достаточно объемный и интересный).

Киевский зоопарк.

Мамаева Слобода (г. Шулявская) – для тех, кто хочет не только развлечь, но и погрузить в традиции казачества и изучить немного истории.

ВДНХ (для тех, кто приехал в столицу на несколько дней. Здесь много детских локаций и развлекательных мероприятий, включая роботизированный музей и музей Мавки.

Винница

Красивый и интересный город в Украине. Здесь есть что посмотреть архитектурно и что добавить к экскурсиям, чтобы развлечь детей:

Винницкий зоопарк достаточно современный и инновационный зоопарк, в котором очень интересно детям.

Шоу винницких фонтанов (кроме зимнего периода) – это невероятное зрелище, которому нет равных, даже в Европе. Да и прогулка по вечернему городу всегда предоставляет немного адреналина детям и иначе воспринимается.