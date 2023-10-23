ТОП 5 локацій в Україні, куди можна відвезти школярів в будь-яку пору року

Шкільні поїздки – це завжди весело, шумно, активно і захопливо. Зацікавити, навчити, розважити та познайомити дітей з мальовничою та красивою Україною можна в багатьох містах і локаціях та ми підібрали ТОПові варіанти для безпрограшної цікавої подорожі з дітьми.

Центр Львова

На сьогодні – це найпопулярніша локація для шкільних груп. Багатий історією, архітектурно красивий Львів зачаровує та захоплює своїми цікавинками. Старовинний центр (Площа ринок та вузькі колоритні вулички) приховує багато маленьких деталей та може перетворити прогулянку на цікавий квест з пошуком скарбів.

Звісно що просто показуючи архітектуру і, водячи дітей по оглядовим майданчикам навряд зацікавиш молодшу публіку.

Ось те, що можна включити до своєї прогулянки та надати їй смаку:

Магазин карамелі в центрі Львова.

Магазин Шоколаду.

Театр Ляльок.

Львівська майстерня пряників.

Музей–арсенал.

Таємна аптека - інтерактивний музей.

Океанаріум.

Львівський музей іграшки.

Підземелля Львова.

VRCube – клуб віртуальної реальності.

Кам’янець–Подільський замок

Замок вражає вже здалеку. Ця споруда масштабна, історична, як з дитячих казок про лицарів та королів. Багато віртуальних дитячих ігор мають інтерфейси замків та відтворюють події минулих літ. Ця давнина зі скарбами, загадками та секретами лишається актуальною та кожен раз набуває ще більшої популярності. На цій локації цікаво в будь-якому віці. Є екскурсії та квести розроблені спеціально для школярів. Та й в самому місті є чудові локації які можна приєднати до подорожі, якщо ви приїхали на декілька днів:

Музей мініатюр "Замки України".

Кам’янець–Подільський зоопарк.

Парк атракціонів та розваг.

Мотузковий парк.

Дитячий розважальний центр "Халабуда".

Майстер-клас у хінкальні.

Дендропарки "Софіївка" та "Олександрія"

Свіже повітря корисне в будь–яку пору року. А краса цих місць залишається незмінною. Взимку, коли випадає сніг локації стають чудовим плацдармом зимових розваг та мають свої плюси. Крім катання на санчатах, льодянках, гри в сніжки та ліплення фортеці тут можна погрітися гарячим чаєм, перепочити у кафе чи піцерії та зробити неймовірні фото для соціальних мереж.

Київ для дитячої мандрівки

Столиця завжди радушно зустрічає школярів. Тут багато цікавих місць, які можна додати до прогулянки центром. Не забудьте перекусити київською перепічкою біля метро Театральна, щоб додати настрою дитячим враженням. Крім основних архітектурних локацій на Хрещатику додайте:

Музей води в Маріїнському парку.

Музей медуз на Майдані Незалежності.

Театр Ляльок в Маріїнському парку.

МакДональдз – це особлива подія для дитячої прогулянки, не пропускайте її.

Екскурсія "Софіївським Собором" (виділіть багато часу, адже екскурс досить об’ємний та цікавий).

Київський Зоопарк.

Мамаєва Слобода (м. Шулявська) – для тих, хто хоче не лишень розважити, але й занурити в традиції козацтва та вивчити трохи історії.

ВДНГ (для тих, хто приїхав в столицю на декілька днів. Тут багато дитячих локацій та розважальних заходів, включаючи роботизований музей та музей Мавки.

Вінниця

Красиве та цікаве місто в Україні. Тут є що подивитися архітектурно, та що додати до екскурсій, щоб розважити дітей: