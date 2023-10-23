ТОП 5 локаций в Украине, куда можно отвезти школьников в любое время года
Школьные поездки – это всегда весело, шумно, активно и увлекательно. Заинтересовать, научить, развлечь и познакомить детей с живописной и красивой Украиной можно во многих городах и локациях. Мы подобрали ТОПовые варианты для беспроигрышного интересного путешествия с детьми.
Центр Львова
На сегодняшний день – это самая популярная локация для школьных групп. Богатый историей, архитектурно красивый Львов очаровывает и восхищает своими памятниками. Старинный центр (Площадь рынок и узкие яркие улочки) скрывает много маленьких деталей и моет превратить прогулку в интересный квест с поиском сокровищ.
Конечно, просто показывая архитектуру и, водя детей по смотровым площадкам, вряд ли заинтересует младшую публику.
Вот то, что можно включить в свою прогулку и придать ей вкус:
- Магазин карамели в центре Львова.
- Магазин Шоколада.
- Театр Кукол.
- Львовская мастерская пряников.
- Музей-арсенал.
- Тайная аптека – интерактивный музей.
- Океанариум.
- Львовский музей игрушки.
- Подземелье Львова.
- VRCube – клуб виртуальной реальности.
Каменец-Подольский замок
Замок поражает уже издалека. Это сооружение масштабное, историческое, как из детских сказок о рыцарях и королях. Многие виртуальные детские игры имеют интерфейсы замков и воспроизводят события прошлых лет. Эта древность с сокровищами, загадками и секретами остается актуальной и каждый раз приобретает еще большую популярность. На этой локации любопытно в любом возрасте. Есть экскурсии и квесты, разработанные специально для школьников. Да и в самом городе есть прекрасные локации, которые можно присоединить к путешествию, если вы приехали на несколько дней:
- Музей миниатюр "Замки Украины".
- Каменец-Подольский зоопарк.
- Парк аттракционов и развлечений.
- Веревочный парк.
- Детский развлекательный центр "Халабуда".
- Мастер-класс в хинкальном.
Дендропарки "Софиевка" и "Александрия"
Свежий воздух полезен в любое время года. А красота этих мест остается неизменной. Зимой, когда выпадает снег, локации становятся великолепным плацдармом зимних развлечений и имеют свои плюсы. Кроме катания на санках, ледянках, игры в снежки и лепки крепости здесь можно погреться горячим чаем, отдохнуть в кафе или пиццерии и сделать невероятные фото для социальных сетей.
Киев для детского путешествия
Столица всегда радушно встречает школьников. Здесь много интересных мест, которые можно добавить к прогулке по центру. Не забудьте перекусить киевской лепешкой возле метро Театральная, чтобы добавить настроения детским впечатлениям. Кроме основных архитектурных локаций на Крещатике добавьте:
- Музей воды в Мариинском парке.
- Музей медуз на Майдане Незалежности.
- Театр Кукол в Мариинском парке.
- МакДональдз – это особое событие для детской прогулки, не пропускайте ее.
- Экскурсия по Софиевскому Собору (выделите много времени, ведь экскурс достаточно объемный и интересный).
- Киевский зоопарк.
- Мамаева Слобода (г. Шулявская) – для тех, кто хочет не только развлечь, но и погрузить в традиции казачества и изучить немного истории.
- ВДНХ (для тех, кто приехал в столицу на несколько дней. Здесь много детских локаций и развлекательных мероприятий, включая роботизированный музей и музей Мавки.
Винница
Красивый и интересный город в Украине. Здесь есть что посмотреть архитектурно и что добавить к экскурсиям, чтобы развлечь детей:
- Винницкий зоопарк достаточно современный и инновационный зоопарк, в котором очень интересно детям.
- Шоу винницких фонтанов (кроме зимнего периода) – это невероятное зрелище, которому нет равных, даже в Европе. Да и прогулка по вечернему городу всегда предоставляет немного адреналина детям и иначе воспринимается.
- Музей моделей транспорта.
- Скай-парк в торговом центре по ул. Николая Оводова.
- ДиноПарк в Виннице.
- Веревочный парк "Активная страна".