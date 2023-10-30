Заостряем лыжи. Когда начинается сезон на горнолыжных курортах Украины 2023/2024

Зимние курорты Украины ожидают увеличения спроса в этом году. Поэтому подготовка к открытию горнолыжных трасс уже начата. По прогнозам погоды на середину ноября, Западную Украину будут ждать морозы и, даже если снега будет выпадать недостаточно, современные технологии покрытия трасс позволят стартовать зимние развлечения.

Где можно будет прокатиться в этом сезоне и когда лучше планировать отдых на лыжах узнал Ua.Portal.

Когда начинается сезон на зимних курортах

Средина ноября открывает возможности горнолыжного отдыха в Украине. Но не все курорты могут начать так рано. Многие локации зависят от осадков снега, их интенсивности и отсутствия резких перепадов из минуса на плюс. Да есть и такие, которые могут немного ускорить зиму и покрыть трассу "искусственно". Конечно речь не идет об искусственном снегу, все довольно натурально.

К примеру, район известного горнолыжного курорта Буковель находится в уникальной географической зоне и зимний сезон здесь начинается ранней зимой (конец ноября). Этому способствуют современные технологии выработки снежного покрытия из специальных снежных пушек. Искусственное озеро (440 м3 воды) было построено еще в 2013 году. Когда вода в нем достаточно замерзает, организаторы получают возможность выработки 880 м3 снега. Поэтому у Буковеля есть возможность принимать желающих на лыжный отдых уже в конце ноября.

Самый дорогой месяц на горнолыжных курортах

В декабре украинцы и гости страны могут отдохнуть наиболее интересно. К снежным развлечениям добавляются зимние праздники. И хотя спрос существенно снижен из-за войны и последствий, желающих отпраздновать по новому календарю Рождество уже достаточно много. Стандартные номера в отеле Буковель разлетаются как пирожки, и теперь цена в 15 000 грн за 3 ночи на двоих взрослых (период Рождества 25 декабря). Трехместный полулюкс же обойдется в 20 121 грн за тот же срок. Пакеты включают в себя завтрак и VIP проход.

В декабре можно открыть все виды снежных развлечений и спорта, добавить праздничные организованные мероприятия и почувствовать красоту зимнего отдыха на 100%. Именно поэтому декабрь и январь – самые дорогие месяцы в горнолыжном сезоне.

Лайфхаки для бюджетного отдыха на лыжах

Если вы хотите отдохнуть более бюджетно, но иметь полноценный зимний набор развлечений, воспользуйтесь советами по сохранению кошелька.

Забронируйте заранее, и узнайте об условиях снятия брони. На сегодняшний день многие гостиницы придерживаются достаточно гибкой политики.

Буковель можно посещать из соседнего городка Татаров. Комфорт тот же, но цены гораздо ниже.

Выберите период отдыха в феврале. Погода и развлечения остаются неизменными, цены на жилье будут в разы дешевле.

Помните, что лыжный сезон в Буковеле продлится до конца апреля. Так что март может стать для вас счастливым месяцем для отдыха.

Рассматривайте предложенные пакеты, на финале подсчетов они могут оказаться существенно дешевле, чем оплата отдельных кейсов. Особенно в отпуске семьей.

Учитывайте пакеты, нацеленные на развлечения детей. Обычно,именно детские развлечения имеют большую часть в бюджете поездки.

Не Буковелью единой

Самый популярный зимний курорт Украины может оказаться неактуальным, если вам достаточно иметь широкий список снежных развлечений и не самые крутые склоны. Рассмотрите и другие горнолыжные курорты Украины.

Прикарпатье

Буковель, Поляница, Яблоница, Ворохта, Косов, Шешоры, Тюдов, Гута, Вышков, Ильцы.

Карпаты

Драгобрат, Рахов, Пилипец, Подобовец, Красия, Изки, Богдан, Новоселица, Синяк, Воеводино, Межгорье, Верхний Студеный, Кобылецкая Поляна.

Львовская область

Славское, Плавье, Плай, Тисовец, Орявчик, Развод, Волосянка, Высокий Верх.

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