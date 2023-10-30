Загострюємо лижі. Коли розпочинається сезон на гірськолижних курортах України 2023/2024

Зимові курорти України очікують на збільшення попиту в цьому році. Тому підготовка до відкриття гірськолижних трас вже розпочата. За прогнозами погоди на середину листопада Західну Україну вже чекатимуть морози й, навіть, якщо снігу випадатиме недостатньо, сучасні технології покриття трас дозволять стартувати зимові розваги.

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Де можна буде покататися в цьому сезоні та коли краще планувати відпочинок на лижах дізнався Ua.Portal.

Коли розпочинається сезон на зимових курортах

Середина листопада відкриває можливості гірськолижного відпочинку в Україні. Та не всі курорти мають змогу розпочати так рано. Багато локацій залежать від опадів снігу, їх інтенсивності та відсутності різких перепадів з мінуса на плюс. Та є й такі, що мають змогу трохи пришвидшити зиму і покрити трасу "штучно". Звісно мова не йде про штучний сніг, все досить натурально.

Наприклад, район відомого гірськолижного курорту Буковель знаходиться в унікальній географічній зоні й зимовий сезон тут починається ранньою зимою (кінець листопада). Цьому сприяють сучасні технології вироблення снігового покриття зі спеціальних снігових гармат. Штучне озеро (440 м3 води) було збудоване ще У 2013 році. Коли вода в ньому достатньо замерзає, то організатори отримують можливість вироблення 880 м3 снігу. Тож Буковель має можливість приймати охочих до лижного відпочинку вже наприкінці листопада.

Найдорожчий місяць на гірськолижних курортах

В грудні українці та гості країни мають можливість відпочивати найцікавіше, адже до снігових розваг додаються зимові свята. І, хоча попит суттєво знижений через війну та наслідки, охочих відсвяткувати за новим календарем Різдво вже досить багато. Стандартні номери в готелі Буковель розлітаються як пиріжки, та наразі мають ціну в 15 000 грн за 3 ночі на двох дорослих (період Різдва 25 грудня). Тримісний напівлюкс же обійдеться в 20 121 грн за той самий термін. Пакети включають сніданок та VIP прохід.

В грудні можна відкрити для себе всі види сніжних розваг та спорту, додати святкові організовані заходи та відчути красу зимового відпочинку на 100%. Саме тому грудень та січень найдорожчі місяці в гірськолижному сезоні.

Лайфхаки для бюджетного відпочинку на лижах

Якщо ви хочете відпочити трохи бюджетніше, але мати повноцінний зимовий набір розваг скористайтеся порадами зі збереження гаманця.

Зробіть бронювання заздалегідь, та дізнайтеся за умови зняття броні. На сьогодні багато готелів дотримуються досить гнучкої політики.

Буковель можна відвідувати з сусіднього містечка Татаров. Комфорт той самий, але ціни набагато нижчі.

Оберіть період відпочинку у лютому. Погода та розваги залишаються незмінними, та ціни на житло будуть в рази дешевші.

Пам’ятайте, що лижний сезон в Буковелі триватиме до кінця квітня. Тож березень може стати для вас щасливим місяцем для відпочинку.

Розглядайте запропоновані пакети, на фіналі підрахунків вони можуть виявитися суттєво дешевшими, ніж оплата окремих кейсів. Особливо у відпочинку сім’єю.

Враховуйте пакети націлені на розваги дітей. Зазвичай саме дитячі розваги мають велику частку в бюджеті поїздки.

Не Буковеллю єдиною

Найпопулярніший зимовий курорт України може виявитися й неактуальним, якщо вам достатньо мати широкий список снігових розваг і не найкрутіші схили. Розгляньте й інші гірськолижні курорти України.

Прикарпаття

Буковель, Поляниця, Яблуниця, Ворохта, Косів, Шешори, Тюдів, Гута, Вишків, Ільці.

Карпати

Драгобрат, Рахів, Пилипець, Подобовець, Красія, Ізки, Богдан, Новоселиця, Синяк, Воєводино, Міжгір'я, Верхній Студений, Кобилецька Поляна.

Львівська область

Славське, Плав'є, Плай, Тисовець, Орявчик, Розлуч, Волосянка, Високий Верх.

Не пропустіть найдешевший гірськолижний курорт Україні в нашій наступній публікації. Відпочивайте підтримуючи економіку України та наших воїнів.