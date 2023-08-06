Чим зайнятись в Івано-Франківську? Склади валізу на вікенд

Проїздом чи ні, та в Івано-Франківську є на що подивитись та чим зайнятись. Місто дуже розвинулося за останні 5 років і має безліч сучасних цікавинок на фоні старої архітектури. Вам точно буде де сфотографуватися та чим вразитися.

Омолоджуючись з кожним роком, і з подвійними темпами під час війни, Івано-Франківськ додав до своїх пам’яток історії сучасні кафе, ресторани, торговельні центри, крамниці з хенд-мейдом, пекарні, кав’ярні та розважальні комплекси. Ви, так само як і 10 років назад, можете відвідати вічні скарби міста, але зробити дуже комфортабельні та цікаві перепочинки між мандрами.

Де погуляти в Івано-Франківську?

Атмосфера міста, як то кажуть, починається з вокзалу. Відновлений фасад та постійна підтримка чистоти – створюють добрі враження та налаштовують на приємну красу.

Пірнаючи ближче до колоритного центру, потрапляєш в архітектурну красу старого міста, яка створює затишок, огортає історією та знайомить з новинками кулінарних платформ та унікальних сувенірних крамниць.

Пошарпаність та потертості деяких будівель ще краще підкреслюють контраст убрання міста та його ефектно підібраних аксесуарів, у вигляді сучасних розваг.

Жвавість атмосфери відбувається внаслідок великої кількості молоді на прибраних вулицях міста. Значна кількість молодих сімей з дітьми, які, не поспішаючи, прогулюються улюбленими доріжками та парками. Радимо прогулятись центром, не забувши відвідати основу міста – Ратуш та подивитися на архітектуру згори. Ви зможете охопити кордони старого центру та зазирнути у розвинені райони, аж поки ваш погляд не зупинять Карпати.

Зазирніть у дверну щілину Івано-Франківська. По всьому старому місту, і деяких близьких районах, можна побачити старовинні двері, які зберігаються та реставруються, як архітектурна пам’ятка міста. Ви також можете зробити свій внесок і купити шкарпетки, виторг з яких іде саме на відновлення старовинних дверей Івано-Франківська. Можна скористатися спеціальною "дверною" екскурсією та дізнатися історію кожної такої пам’ятки.

Зелена прогулянка парками та скверами міста розслабить та принесе естетичне задоволення. Бо справді гарно, коли бачиш чистоту та охайність в сусідстві з доглянутою природою.

Що нового подивитись в місті?

Сучасні технології увірвались в місто разом із молоддю та тісно сплелися зі старою архітектурою. Ті, хто потрапляв у Івано-Франківськ до 2017 року могли чути про завод Промприлад і, навіть бачити його стіни. Тепер це інноваційний центр, який зберіг назву, але зовсім сучасне та просунуте наповнення. Його приміщення – це готові конференц-зали, творчі майстерні, офісні та лекційні платформи. Центр проводить багато заходів, в тому числі і ярмарки та барахолки, виставки та розважальні івенти. Можете потрапити на подію, або влаштуватися на терасі з філіжанкою кави чи склянкою коктейлю.

Набережна – це завжди джерело енергії. Можете підзарядитися всього в 15 хвилинах пішки від центру Івано-Франківська. Міське озеро – улюблене місце місцевих мешканців та ціль у списку занять туристів. Сучасні ресторани, кав’ярні, бари та майданчики для активного відпочинку дозволяють затриматися на цій локації міста. Оглядати місто з води, на катамарані чи човні – враження, які слід спробувати.

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Річ у тому, що Івано-Франківськ – це потужна культурна платформа, де завжди відбуваються цікаві події. Ви можете додати до свого відпочинку концерт або цілий фестиваль. Музеї організовують літературні вечори, а театр потроху почав репетиції з оновлення репертуару. Кінотеатр крутить новинки, а різноманітні сцени кафе і барів приймають гастролерів зі стендапом. Майже всі виступи, так або інакше, є частиною волонтерства, і ви зможете долучитися до такої важливої діяльності.

Гастрономічний тур по Івано-Франківську

Ресторани та кафе міста пропонують сучасні вирішення в інтер'єрі, різні види кухонь та приємно нижчі ціни, в порівнянні зі столицею чи розкрученими курортними центрами. Знайомі вивіски та назви присутні в Івано-Франківську внаслідок франшиз, але є унікальні місця, які тільки почали приваблювати клієнтів.

Якщо не любите ризикувати та відкривати нове, знайдіть: "Мануфактуру", "Десятку", "Старого пса", "Urban Space 100", щоб відчувати впевненість в перевірених та рекомендованих варіантах. Якщо вирішите повечеряти в "Легенді" до смачного гастрономічного досвіду додасте панорамний погляд на підсвічене вогнями місто.

Крім популярних закладів суші або МакДональдз, місто може похизуватися рибними ресторанами такими, як гастробар "Балкон". З цікавим вирішенням в інтер’єрі, у вигляді морського дна, з неочікуваними знахідками і скарбами в морській безодні. Гарне, різноманітне рибне меню та відносно недорога цінова політика.

За десертами вирушайте до Delikacia – це чудове місце для знайомства з випічкою, картинними десертами та знавцями солоденької справи.

Кав’ярні – це окремий вид гастрономічної платформи, де можна спробувати не лише різні сорти кави, а й десерти ручної роботи від місцевих майстринь. Отут доведеться заходити до кожного закладу, щоб вибрати улюблений та розпочинати свій день тільки з нього. Можете почати з вулиці Леся Курбаса, де в будівлі старої друкарні оселилася приваблива на вигляд і аромат кав’ярня. А далі самі.