Що потрібно знати про пляжі в Одесі, які відкрилися на сезон 2023: Як дістатися, правила та обмеження
Одесити та гості міста з нетерпінням чекали на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера про офіційне відкриття пляжів, і 12 серпня гарна звістка облетіла всю країну.
Як йшлося в повідомленні, наказ про відкриття 6 купальних зон було підписано спільно з Командувачем оперативного стратегічного угрупуванням військ "Одеса".
Які пляжі Одеси відкриті
- пляж Калєтон
- Інклюзивний пляж
- муніципальний пляж (район 14 фонтану)
- пляж "Ікра"
- пляж "Чайка"
- муніципальний пляж (район 10 фонтану)
Як зазначив у повідомленні голова: "список з часом буде доповнюватись (по мірі проходження перевірок).
Які правила і обмеження мають купальні зони Одеси
Безпека понад усе, тому пляжні зони обмежені чіткими правилами, а перед початком свого відпочинку ви маєте ознайомитися з місцями (укриттями) для перебування під час повітряної тривоги. Інформацію щодо розташування укриттів можна знайти на інформаційному табло пляжів. Не нехтуйте своїм життям та життям близьких людей.
- Вхід на пляжі обмежений з 8.00 до 20.00.
- Пляжная зона має бути оснащена захисною сіткою-огорожею від вибухонебезпечних предметів, та рятувальним човном.
- Прибирання пляжів має проводитися кожного дня (за відсутності надзвичайної ситуації).
- Усі плавзасоби в акваторії Чорного моря, крім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНІ!
- Під час повітряної тривоги, при виявлені підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів, на пірсах, траверсах, хвилеломах, поза межами зон для купання – перебування людей ЗАБОРОНЕНО!
Пляж Калєтон
Адреса: Дельфін, Шампанський провулок, Одеса, Одеська область, Украина, 65000
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Телефон: +380487890101
Інклюзивний пляж
Адреса: Дельфін, Одеса, 65000
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Телефон: +380503444111
Муніципальний пляж
Адреса: Фонтанська дорога, 159, Одеса, Одеська область, Україна, 65000
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Пляж "Ікра"
Адреса: 14 станція Великого Фонтану, Одеса, Одеська область, Україна, 65000
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Пляж "Чайка"
Адреса:Sea beach Chayka, вулиця Бернардацці, 2а, Одеса, Одеська область, Украина, 65000
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Телефон: +80977870560
Муніципальний пляж (район 10 фонтану)
Адреса: вулиця Бернардацці, 2а, Одеса, Одеська область, Украина, 65000
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