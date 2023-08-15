Що потрібно знати про пляжі в Одесі, які відкрилися на сезон 2023: Як дістатися, правила та обмеження

Одесити та гості міста з нетерпінням чекали на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера про офіційне відкриття пляжів, і 12 серпня гарна звістка облетіла всю країну.

Як йшлося в повідомленні, наказ про відкриття 6 купальних зон було підписано спільно з Командувачем оперативного стратегічного угрупуванням військ "Одеса".

Які пляжі Одеси відкриті

пляж Калєтон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 фонтану)

Як зазначив у повідомленні голова: "список з часом буде доповнюватись (по мірі проходження перевірок).

Які правила і обмеження мають купальні зони Одеси

Безпека понад усе, тому пляжні зони обмежені чіткими правилами, а перед початком свого відпочинку ви маєте ознайомитися з місцями (укриттями) для перебування під час повітряної тривоги. Інформацію щодо розташування укриттів можна знайти на інформаційному табло пляжів. Не нехтуйте своїм життям та життям близьких людей.

Вхід на пляжі обмежений з 8.00 до 20.00.

Пляжная зона має бути оснащена захисною сіткою-огорожею від вибухонебезпечних предметів, та рятувальним човном.

Прибирання пляжів має проводитися кожного дня (за відсутності надзвичайної ситуації).

Усі плавзасоби в акваторії Чорного моря, крім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНІ!

Під час повітряної тривоги, при виявлені підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів, на пірсах, траверсах, хвилеломах, поза межами зон для купання – перебування людей ЗАБОРОНЕНО!

Пляж Калєтон

Адреса: Дельфін, Шампанський провулок, Одеса, Одеська область, Украина, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380487890101

Інклюзивний пляж

Адреса: Дельфін, Одеса, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380503444111

Муніципальний пляж

Адреса: Фонтанська дорога, 159, Одеса, Одеська область, Україна, 65000

Google map: маршрут

Пляж "Ікра"

Адреса: 14 станція Великого Фонтану, Одеса, Одеська область, Україна, 65000

Google map: маршрут

Пляж "Чайка"

Адреса:Sea ​​beach Chayka, вулиця Бернардацці, 2а, Одеса, Одеська область, Украина, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +80977870560

Муніципальний пляж (район 10 фонтану)

Адреса: вулиця Бернардацці, 2а, Одеса, Одеська область, Украина, 65000

Google map: маршрут