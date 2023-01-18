Який інгредієнт, що є на кухні в кожного, допоможе вашим рослинам пишно цвісти

Деякі люди дуже сильно люблять солодощі особливо в зимову пору року. Та рослини, насправді, в цьому від нас не дуже відрізняються. Щоб ваша квітка цвіла та не зачахла, її обов'язково потрібно підгодовувати цукром або глюкозою.

Як приготувати солодке добриво для вашої квітки, щоб вона не зів'яла? Uaportal зібрав для вас найцікавішу інформацію та способи приготування.

Цукрове добриво для кімнатних рослин

Підгодівлю з цукру дуже добре використовути в період з осені до кінця зими. Це час, коли світловий день скорочується, знижується температура повітря, і рослини дуже потребуть живильних речовин.

Додавання у ґрунт цукрової підгодівлі добре впливає на кімнатні рослини – вони активно починають рости, цвісти та виглядають здоровішими та міцнішими.

Якщо квітка відчуває дефіцит ультрафіолету, то можна її підгодовувати глюкозою й в інші сезони, не обов'язково це робити виключно у осінньо-зимовий період.

Чинники, які сигналізають про те, що рослині потрібна глюкоза:

помітно зменшилося листя

зростання дуже сповільнилося

листя пожовкло та обсипається

довгий час рослина не цвіте

листя стало блідим

стебла потоншали і витягнулися вгору

Способи застосування цукру, як добрива для рослин:

Найперше і найлегше - це засипати ложку цукру у вазон, а потім полити зверху водою

Буде ефективніше звичайно, якщо притримуватись другого способу. Тут вам потрібно цукор розвести у воді. Настій готувати з розразхунком: 1 чайна ложка на 0,5 л відстояної води. Глюкоза у стані рідини легше потрапляє на все коріння квітки, відповідно цей спосіб краще працює.

Окрім звичайного цукру, можна використати таблетки глюкози, які можна знайти у аптеці. Для цього беремо 1-2 таблекти та розчиняємо у 1 літрі води. Розчин треба застосувати відразу після приготування. Таку підгодівлю варто проводити лише один раз на місяць.

Які рослини полюбляють солоденьке:

Загалом цукрове добриво підійде практично для всіх кімнатних рослин. Зокрема, його полюбляють: фікуси, троянди, фіалки, драцени та кактуси.

Використовуйте цукор для підготівлі ваших рослин, і ви побачите, як листочки стануть насичинішого зеленого кольору, ваша квітка буде цвістиме та ніколи не зів'яне.

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