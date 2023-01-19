Невідомі намагалися вивезти до США артефакти доби Київської Русі

Київські митники, під час перевірки в міжнародному поштовому відділенні, виявили заборонені для вивозу артефакти часів Київської Русі. Вісім наконечників для стріл, датованих приблизно IX-XIV століттями, без відповідних документів та дозволу намагалися відправити з Києва до США.

Практично на всіх предметах фахівці виявили спроби непрофесійної реставрації. Про це повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що фахівці Національного музею історії України провели мистецтвознавчу експертизу та дійшли висновку, що наконечники належать добі Київської Русі IX-XIV століть. Вони несуть у собі культурну та історичну цінність.

Автентичність наконечників підтверджується наявністю залишків активних продуктів корозії, що характерні для схожих предметів археології, які багато часу перебували у землі.

Також науковці додали, що не оголошуватимуть ринкову ціну археологічних предметів, так як в України немає офіційного ринку збуту археологічних артефактів.

"Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", – в повідомленні.

У Державній митній службі України припустили, що знахідку могли виявити "чорні археологи".

На разі, наконечники вилучені. Складено протокол про порушення митних правил за статею 473 Митного кодексу України.

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