Неизвестные пытались вывезти в США артефакты времен Киевской Руси

Киевские таможенники во время проверки в международном почтовом отделении обнаружили запрещенные для вывоза артефакты времен Киевской Руси. Восемь наконечников для стрел, датированных примерно IX-XIV веками, без соответствующих документов и разрешения пытались отправить из Киева в США.

Практически на всех предметах специалисты обнаружили попытки непрофессиональной реставрации. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что специалисты Национального музея истории Украины провели искусствоведческую экспертизу и пришли к выводу, что наконечники принадлежат эпохе Киевской Руси IX-XIV веков. Они несут в себе культурную и историческую ценность.

Видео дня

Подлинность наконечников подтверждается наличием остатков активных продуктов коррозии, которые характерны для схожих предметов археологии, много времени находившихся в земле.

Также ученые добавили, что не будут объявлять рыночные цены археологических предметов, так как у Украины нет официального рынка сбыта археологических артефактов.

"Согласно действующему законодательству Украины предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства", – отмечаеться в сообщении.

У Государственной таможенной службе Украины предположили, что находку могли обнаружить "черные археологи".

В настоящее время наконечники изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 473 Таможенного кодекса Украины.

Ранее UAportal рассказывал, что археологи раскопали Зал викингов в Дании (фото).

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!