Один з трьох відомих туристичних маршрутів Європи вже в Україні. Пройти шляхом святого Якова тепер можна з Вінниці

Місто Вінниця офіційно прийнята в Європейську федерацію Шляху святого Якова. Подія відбулася 25 липня в середмісті Вінниці, де була відкрита відправна точка паломництва по маршруту змодельованого Шляха святого Якова.

Де розпочати маршрут?

Стартова локація знаходиться у середмісті Вінниці, біля Костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Початок українського культурного маршруту Camino Podolico відкритий у вигляді пам’ятки на п'єдесталі, яка зображує апостола Якова з хрестом-мечем та мушлею. Найсхідніша точка Шляху святого Якова у Вінниці розпочне мандрівку по святим, історичним та мальовничим місцям України, під час якої можна буде познайомитися з історичними пам’ятками, святими України та пізнати себе, укріпивши віру та дух. Ідучи шляхом Вінниця - Кам’янець-Подільський, ви охопите 13 мандрівних точок по 20-25 км. Звісно, що повноцінно пройти шлях можна буде тільки після перемоги над ворогом та закінчення бойових дій на території України, але з деякими частинами шляху можна познайомитися вже зараз.

13 точок Шляху святого Якова в Україні

Відвідуючи окремі частини Шляху святого Якова в Україні, враховуйте правила воєнного стану, та потенційний ризик. Оберіть прийнятні для себе локації зараз, або підготуйтеся святкувати перемогу цим мальовничим та духовним маршрутом. Розглядається використання маршруту як реабілітаційного в післявоєнний час.

Що чекає на вас в кожному місті – далі в нашому огляді Шляху святого Якова в Україні.

Вінниця

Початкова локація у Вінниці сприяє налаштуванню та мотивації на подальший шлях. Затриматися у місці, хоча б на два дні, варте витраченого часу. Відвідайте вежу Артинова та надихніться красотою плавучого світломузичного фонтану (найбільший у Європі). Прогулюючись архітектурними вуличками Вінниці зазирніть в численні музеї міста (музей транспорту, музей М. Пирогову, музей М. Коцюбинському). Та пройдіть до вінницької Єрусалимки, щоб насолодитися унікальною атмосферою та архітектурними цікавинками.

Додаткові враження у Вінниці:

Вінницькі мури

Костел пресвятої Діви Марії Ангельської

Миколаївська церква

Замкова гора

Сабарівська ГЕС

Гнівань

Ця мальовнича місцевість має чудові ландшафтні краєвиди, завдяки злиттю двох річок.

Ви зможете побачити цілий острів, який взятий в кільце річками Рів та Буг. Міст через Рів проведе вас до села Могилівка, що має у своїй околиці облаштований пляж на затопленому кар’єрі.

Додаткові враження у Гнівані:

Санктуарій святого Йосипа

Покровська церква у Демидівці

Браїлів

Містечко, яке має цікаву історію розвитку та пам’ятки, які обов’язково треба побачити. Перше згадування про Браїлів датується 1594 роком. Тож у містечку є що додати до знань з історії України. Оглядова вежа-дзвіниця в монастирі отців тринітаріїв та жіночий православний монастир, у якому зберігається копія ікони матері Божої Браїлівської.

Відвідувачів містечка зацікавлює колишній палац родини фон Мекк, який відомий, як майстерня та дім Петра Чайковського та Клода Дебюссі. Ви зможете відвідати музей ім. Чайковського, в одній з частин палацу та прогулятися по мальовничому парку з мостиком через канал.

Додаткові враження у Бралієві:

Санктуарій Ісуса Назарянського

Дві синагоги

Будівля швейної фабрики

Жмеринка

Місто, яке здивує вас вже з вокзалу у стилі необароко. Серед гарної архітектури є багато місць для вражень та допитливості. Декілька пейзажних кам’яниць, музеїв та святих місць.

Додаткові враження у Жмеринці:

костел святого Олексія

Жмеринський історичний музей

Полкова церква Миколи Чудотворця

Северинівка

Село, яке почалося з палацу Орловських. Музей з артефактами палацу працює й досі. Дуже спокійна та збагачена історично локація, де можна побути наодинці з собою та дізнатися про багато цікавих подій, відвідавши музей.

Додаткові враження у Северинівці:

садиба Орловських

залишки костелу Святої Трійці

Бар

Місто під захистом мурів – такий задум мала королева Бона Сфорца, яка є засновницею та покровителькою цієї картинної місцевості. Залишки Барського замку можна побачити й зараз, а прогулянка святими місцями та берегами річки Рів нададуть сил для подальшого шляху.

Додаткові враження міста Бар:

Костел святої Анни

Успенський собор

Монастир сестер бенедиктинок місіонерок

Ялтушків

Село розташоване на річці Лядові (приток Дністра) та має населення у 3500 тисячі. Це запилене на вигляд село має трохи відлунь Радянського Союзу та своє внутрішнє серіальне життя. Та атмосфера мальовничої природи України створює незбагненну романтику всюди де б ви не були. Прогуляйтесь витоптаними стежками, посидіть на мосту через ставок та придивіться до автентичних хат.

Додаткові враження в селі Ялтушків:

Храм Казанської ікони Божої Матері

Віньківці

Мальовані стіни палацу Косельських, у стилістиці італійської вілли, стануть чудовим історичним враженням та картинним фоном для ваших фото в соц. мережах. Невеличке містечко існує на бурхливих водах річки Калюс, тому привабливі ландшафти вам також гарантовані.

Зіньків

Перлина Хмельниччини та історична пам’ятка. Прогулянка місцевостями Зіньківа подарує знання про багато історичних подій початку 19 століття. Багато пам’яток зруйновані Радянською владою, але ті, що залишилися мають неабияку цінність.

Додаткові враження в селі Зіньків:

залишки Зіньківського замку

Костел святої Трійці

Свято - Михайлівська церква

Маліївці

Романтика цього селища починається з природного водоспаду та резиденції князів Орловських. Хоча й багато скарбів маєтку Орловських перепливли океан та знаходяться у Франції та Аргентині, те, що лишилося, подарує уявлення про цінність та вагомість історичних родинних артефактів. Може після цієї цікавої низки історичних подій і у вас виникне бажання створити родинну скарбничку, яка розкаже історію вашої сім’ї.

Дунаївці

Два старих збережених маєтку у Дунаївці, також були свідками історії, яка складалася наприкінці 15 століття. Один з палаців нині використовується як лікарня та зберіг декілька давніх архітектурних оздоблень. Центральний парк та два музеї (природознавчий та краєзнавчий) підійдуть для освітньої прогулянки селищем Дунаївка.

Додаткові враження в Дунаївці:

Палац Красінських

Костел святого Михаїла Архангела

Маків

Селище Маків має мальовничі стежки та став на річці Мукша. Історія українського Робін Гуда - Устима Кармелюка починається тут, на Кармалюковій горі. Тепер 60 метровий пагорб є природним заказником загальнодержавного значення. А знахідки Трипільської культури, знайдені на місцевості додають ваги та статусу цим картинним місцевостям.

Додаткові враження в селищі Маків:

Церква Івана Богослова

закинуті штольні

Кам’янець-Подільський

Відоме місто-фортеця поклало своє серце на скелястому плато та огорнула водною артерією - річкою Смотрич. Це один з головних туристичних центрів України, яке має багато місць наділених силою, енергією та враженнями. Щоб оглянути всі пам’ятки та прогулятися мальовничими парками та пагорбами знадобиться тиждень активної відпустки.

Додаткові враження в місті Кам’янець-Подільський:

Кам’янець-Подільська фортеця

Комплекс кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла

Тринітарський костел

Пройшовши Шляхом святого Якова, на вас чекає вагоме збагачення історичними знаннями та наповнення духовними цінностями. Крокуємо до перемоги та вивчаємо рідну землю цікаво.

Де зупинитися у кожному з 13 місць можна подивитися на офіційному сайті проекту Camino Podolico.