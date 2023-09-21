Протиатомний бункер в Одесі: Безпечне місце за 5 хвилин від Залізничного вокзалу

Підвищений рівень небезпеки під час війни змушує шукати та думати про місця, які захистять в будь–яких випадках. Мати план B, C і D стало нормою наших планів. Одеса знаходиться в високій зоні небезпеки, тому знати місто як свої 5 пальців, щоб розуміти куди бігти в різних ситуаціях - обов’язок свідомої людини.

Екскурсія на одеські катакомби не втрачає своєї популярності, а під час війни набуває нової сили. Адже підземні лабіринти вміщали колись до 600 000 людей, та слугували гарантом безпеки та надією на захист.

Де знайти одеські катакомби

В районі Молдаванки, всього за 5 хвилин від Залізничного вокзалу, якщо рухатися в бік Автовокзалу. По цьому маршруту ходять 8–й тролейбус та 208 маршрутка. Діставшись зупинки "Кісна" потрібно перейти дорогу та повернутися на два будинки назад.

Самому попасти в катакомби сьогодні не вийде, та й не потрібно.

Пам'ятаємо, що буквально в липні, цього року, двоє підлітків вирішили прогулятися по катакомбах у селі Нерубайському, та заблукали. Як повідомляли українські ЗМІ дітей знайшли лишень біля сьомої ранку (про зникнення стало відомо у 23 год 10 хв), після пошуків бригадою рятувальників, поліції та кінологів. Не нехтуйте правилами безпеки та обирайте досвідчених екскурсоводів і перевірені тури.

Наразі можна ознайомитись з локацією тільки в рамках екскурсії по попередньому запису. Групи формуються невеликі та на кожного розраховується спорядження (казка, ліхтар). Досвідчений екскурсовод, який веде групу, зможе детально розповісти де й що знаходиться, а також поділиться дуже цікавою історією цих підземних споруд.

Що можна побачити спустившись в катакомби

Якщо при слові катакомби, ви уявляєте стічні канави з брудом та різким запахом, вам точно потрібна екскурсія, адже нічого з того, що ви уявили на локації немає. Катакомби – це достатньо сухе та не забруднене місце під землею, де температура не підіймається вище +14 градусів за Цельсієм.

Так що ж все-таки можна побачити на глибині до 25 метрів:

підземні лабіринти, де видобували матеріал, для будівництва міста;

бандитські малини, так звані перевалочні бази контрабандистів;

жіночі в’язниці рабинь, проданих та очікуючих на свою нелегку долю;

місце більшовицької друкарні та партизанських зборів;

підземне озеро;

протиатомний бункер, побудований в часи холодної війни;

підземну кухню, на якій зможете скуштувати одеські смаколики.

Ви можете скористатися, як експрес турами, так і поглибленим вивченням локації. Є дитячі варіанти екскурсій та окремі пропозиції для VIP груп.

Скільки коштує? 2 години екскурсії для дорослого – 300 грн, для дітей (7–14 років) – 200 грн, для дітей (від 3 до 6 років) – 150 грн.

Що взяти під землю

Ще раз повторимо: ви спускаєтеся не до каналізації. Тому ваш одяг має бути просто зручним та теплим. Пам’ятайте про температуру не вище +14 градусів. Взуття так само має бути максимально зручним та закритим.

Також вам знадобляться фотоапарати, пам’ятаємо, що зв’язку на глибині не буде, тому попередити рідних буде не зайвим.

Які скарби можна знайти

Багата та різноманітна історія каменоломень Одеси залишила свої сліди, розкидані по вітіюватих лабіринтах. Знайти свою пляшку, яка пролежала тут десятиліття, або папірець, списаний замовниками – це справжнісінький скарб.

"Є старовинні пляшки, осколки унікальної порцеляни і навіть набої. Все це – на глибині 8 метрів протягом 2 століть жителі Одеси залишали у колишній каменоломні. Там ховалися у найкритичніші періоди історії – під час революції та війн." - пояснює Дмитро Хамула, досвідчений гарбіч-археолог та екскурсовод, українським ЗМІ.

Старовинна Одеса буквально побудована на катакомбах, тому район Малдаванки не єдине місце, де можна відвідати підземні лабіринти. Можна побачити Нерубальські, Дикі катакомби, та музей-каменоломню (катакомби Кантакузена). Деякі локації вже мають статус бомбосховищ, та слугують як укриття, в разі небезпеки.