Селфі з праскою, або що потрібно зробити та перевірити перед поїздкою

Збори в поїздку частіше за все відбуваються швидко, хаотично та розгублено. І, навіть коли ваша мандрівка спланована заздалегідь та речі зібрані ще з вечора, все одно одна маленька дрібниця, яку ви забули зробити вдома, може споганити настрій перед відпусткою.

Це відбувається внаслідок великої кількості мілких справ, які вам просто необхідно зробити чи зібрати до подорожі. Не з’їдайте себе, забувши закрити вікно чи залишивши купальник, який мав висохнути до ранку. Грець з тою зубною щіткою чи кремом. Є набагато суттєвіші речі, які обов'язково потрібно перевірити чи зробити, щоб не повертатися додому, і це не про те, щоб посидіти на доріжку чи глянути в дзеркало.

Сьогодні ми складемо перелік, який ви маєте зберегти, видрукувати та повісити на холодильник, щоб ставити галочки.

Дослідження склерозу перед подорожжю

Таке дослідження дійсно було проведено, щоби виявити речі, які забуваються перед мандрівкою найчастіше. Участь у дослідженні прийняли 2000 осіб.

Було виявлено, що найрідше туристи забувають помити посуд чи винести сміття, а от вийняти з холодильника продукти, які швидко псуються, забувають 27% з опитуваних.

Що робити з праскою

Так, цей пункт – це окрема річ, яку потрібно обговорити і вирішити, бо стільки нервів під час подорожі, не витрачається ні на один прилад в домі. Виведіть це жирним шрифтом у списку:

– сфотографувати вимкнену праску

Цим правилом потрібно користуватися як тільки ви закінчили прасувати та без такого селфі просто не покидати будинок – це гарантія збереження ваших нервів, особливо, коли ви вже в транспорті, далеко від дому.

Видрукуйте та поставте галочку

Селфі з вимкненою праскою.

Всі вікна зачинені.

Сміття зібране і стоїть на порозі.

Посуд помитий.

Світло вимкнено всюди (у вбиральні також).

Опалення на мінімумі.

Вода перекрита.

Електроприлади вимкнені (і праска також).

Продукти які швидко псуються або в морозилці, або у сусідки.

Брудна білизна в кошику не "задихнеться" до вашого повернення.

Кімнатні рослини политі.

Ось і все. Ваш сон та початок вашого гармонійного відпочинку висить у вас на холодильнику, весь у галочках. Для особливо нервових можна сфотографувати і його. Приємної подорожі.