Вересень. Безкоштовні екскурсії та дитячі квести в Києві з посиланням на реєстрацію

Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації пропонує активний вересень для охочих дізнатися більше про столицю та цікаво розважити дітей. Про це Управління туризму КМДА повідомило на своїй сторінці в Facebook.

Для участі обов’язково потрібна реєстрація. Здійснити її можливо за посиланнями до кожної окремої прогулянки, та спочатку оберемо зручні дати та цікавий екскурс.

13 вересня, середа, 16:00.

Екскурсія "Все починається з Університету"

Під час екскурсії ви дізнаєтеся, як Університет дав початок розбудові нового кварталу Києва, а також познайомитеся з історією створення навколо червоного корпусу чудового парку та ботанічного саду.

Маршрут: станція метро "Університет" → Ботанічний сад ім. академіка О. В. Фоміна → Червоний корпус КНУ → Бібліотека ім. В. І. Вернадського → Парк ім. Т. Г. Шевченка → Київський міський будинок учителя → Володимирський собор.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/pXRarAnjbsKkeiry8

15 вересня, п’ятниця, 16:00

Екскурсія "Прогулянка театральним Києвом"

Ви дізнаєтеся, як і коли виникли театральні традиції Києва, а також почуєте про перші театри, їх корифеїв та сучасних майстрів сцени.

Маршрут: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка → вул. Б. Хмельницького → Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки → Будинок із зіркою → вул. Лютеранська → вул. М. Заньковецької → Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/ELHYH2ZfnaZzdGTt6

15 вересня, п’ятниця, 18:00

Екскурсія "Таємниці града Ярослава"

Під час екскурсії ви розкриєте таємниці давнього Києва, Софійського та Михайлівського соборів.

Маршрут: Золоті Ворота → вул. Ярославів Вал → вул. Рейтарська → Софійська площа → Михайлівська площа.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/a42xxRYuGsJmgHzy9

15 вересня, п’ятниця, 18:00

Екскурсія "Київ історичний"

Познайомтеся з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою, Майданом Незалежності та Подолом.

Маршрут: Софійська площа → Михайлівська площа → Андріївський узвіз → Контрактова площа.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/CWpgsVYTmfDSeErm6

16 вересня, субота, 11:00

Екскурсія "Київ хрещатий"

Познайомтеся з прекрасним старовинним містом, його історією та людьми, які формували, створювали і будували Київ, дізнайтеся про боротьбу українського народу за свою свободу та незалежність.

Маршрут: Бессарабська площа → вул. Хрещатик → Європейська площа → Хрещатий парк.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/CCPdZDzJbuZQSqqS6

16, субота,12:00

Дитяча квест-екскурсія "Пізнаємо Київ – обираємо професію"

Під час прогулянки діти та їхні батьки дізнаються про різноманітні події в історії України, а також ознайомляться із сутністю ряду професій. Під час гри, використовуючи надану інформацію, юні дослідники будуть розв’язувати задачі, подолання яких призведе до розкриття важливого гасла для нашої столиці.

Маршрут: Софійська площа → Михайлівська площа → Київський фунікулер → Михайлівський Золотоверхий монастир → Парк "Володимирська гірка".

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/74LTNBU83Zib9yoE6

16 та 17 вересня, 12.00

Екскурсія "Прогулянка Старим Києвом"

Під час екскурсії ви дізнаєтеся про будівництво Володимирського собору, познайомитеся з історіями Золотих воріт, собору святої Софії й не тільки.

Маршрут: Володимирський собор → Будинок Гольденберга → Золоті ворота → Пам'ятник захисникам кордонів вітчизни всіх поколінь → Софійська площа.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація на 16 вересня (субота) за посиланням:

https://forms.gle/f4U5zAAVmLSFXGdJ7

Реєстрація на 17 вересня (неділя) за посиланням:

https://forms.gle/s6WQ6Kbo96TdS5aEA

17 вересня, неділя, 11:00

Екскурсія "Київ незламний"

Познайомтеся з історією Києва – з часів Другої світової війни і до сьогодні, а також дізнайтеся про людей, які відігравали роль у його незламності та перемозі.

Маршрут: Бабин Яр → Дзеркальне поле → Менора → вул. Юрія Іллєнка → Лук'янівська площа.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/VXVp2zr273XfTr6z7

17 вересня, неділя, 12:00

Екскурсія "Київ: стежиною воєнної історії"

В ході прогулянки затишними вулицями стародавнього Печерська ви познайомитеся з низкою об’єктів мілітарної історії Києва, а також почуєте про події багатолітньої боротьби за незалежність України, що триває й донині.

Маршрут: Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України → Арсенальна площа → Парк Вічної Слави → Пам’ятник військовим льотчикам.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/CQ3FPVBCQnuSnUMV7

17 вересня, неділя, 18:00

Екскурсія "Як козаки та магістрат на Подолі жили"

Під час екскурсії ви відкриєте таємниці середньовічного Подолу та дізнаєтеся про традиції Київського самоуправління.

Маршрут: Контрактова площа → Церква Успіння Богородиці Пирогощої → Церква Миколи Притиска → Житній ринок → Кам'яниця київського війта → Церква Святої Катерини.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/fcg1RR8NugVcSEw46

Правила проведення екскурсій під час повітряної тривоги