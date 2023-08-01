Змінити море на басейн? Де безпечн купатися в українських реаліях

Те, що відпочинок потрібен усім, хто став заручником ситуації, чи своїх особистих рішень - після другого року війни стало зрозуміло більшості. Першою категорією необхідності відпочити стали діти та військові, моральний та фізичний стан яких це наша реальність і майбутнє.

У зв’язку з окупацією Азовського і небезпечністю Чорного моря, через обстріли, станом на сьогодні, морський відпочинок на території України заборонений. Це підтверджують слова керівниці об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, озвучені в Єдиному марафоні, яка вважає відкриття пляжного сезону недоцільним в умовах активної війни. Та й таблички на пляжах, зокрема Одеси, так само оголошують табу морському відпочинку.

Що ж придумали українські підприємці, щоб підтримувати бізнес та надавати відносно безпечні туристичні послуги виснаженим від напруги українцям?

Пропозиції від популярного туристичного напрямку України – Одеси

Значна частина бізнесу в Одесі зав’язана на популярності морських хвиль. Ресторани, кафе, бари, готелі та санаторії, не кажучи вже про приватні пропозиції житла страждають від відсутності туристів та дуже частих обстрілів, в останні місяці війни. Деякі підприємці в готельному бізнесі надають свою власність під житлові приміщення для переселенців, деякі зайняли, ще дихаючу, нішу "ділового туризму", але є й ті які спромоглися влаштувати відносно безпечні умови для відпочинку та пропонують українцям свої варіанти.

Варто звернути увагу на другу та третю лінію відпочинку. Готелі і комплекси, які мають на своїх територіях басейни і спа зони, або знаходяться в доступності до Лиману. Навіть такий ризикований район як Білгород-Дністровський виклав свій варіант в популярній Затоці. Вілла розташована всього в 350 метрах від пляжу і має на своїй території басейн з шезлонгами та зоною барбекю. Доба релаксу коштує від 600 гривень і включає Wi-Fi, телевізор в номері, дитячий майданчик безкоштовне паркування та кухню.

Ще одне популярне місце до війни – Сергіївка також має комплекси з басейнами та зонами релаксу.

Дністровський лиман теж розглядається туристами і, хоча заборони не торкнулися його берегів, територія його вод, хоч і в меншості, але небезпечна. Підтвердженням цьому є думка прокурора Уманця, зі слів якого вже були випадки, коли міни дрейфували через протоку та й уламки збитих ракет, імовірно, теж можуть знаходитися у водах.

Купатися чи не купатися в районі Одеси – ось в чому питання

100 % гарантій безпеки у купанні мають тільки закриті резервуари, тобто басейни

якщо обираєте відпочинок в Одесі, розглядайте другу та третю лінії відпочинку у всіх популярних раніше зонах (Затока, Сергіївка, Кароліно-Бугаз, Санжейка)

урізноманітнити ваш відпочинок можуть дегустаційні тури Одеси на виноробні або сироварні

музеї та пам’ятки потребують вашого попиту під час війни, та можуть стати гарною пізнавальною ноткою у вашому відпочинку, доданою до басейну.

Приклади комплексного відпочинку в районі Одеси:

"Фрумушика-Нова" – вівчарська ферма, яка посідає одне з перших місць у Європі за своєю територією та поголів’ям. Ви можете оселитися у комфортних гостьових будиночках та відвідувати міні-зоосад, виноробню, басейн, музеї, лазню, займатися риболовлею на штучній водоймі.

Вилкове на Дунаї – унікальне містечко, що розмістилося на воді та має репутацію "Української Венеції". Катання на човнах, рибалка, заповідна природа та спокій віддаленої місцевості, загорнутої в зелену рамку.

"Одеські Карпати" – район міста Кодим збагачений висотними гребенями та мальовничою природою, а також пропозиціями для відпочинку.

Лиман Тилігульський – тут популярна засмага на пляжах, екскурсія на устрічну ферму та відносно безпечне купання.

Річки Дністер і Турунчук – туристичні зони, які мають комфортні умови для відпочинку та різноманіття приватних комплексів з цікавими заняттями як на воді, так і на суші.

Миколаївський туристичний напрямок в Україні

Віталій Кім не перестає радувати українців своїм оптимізмом та прогнозами, щодо відпочинку в районі Миколаєва. Контролюючі безпеку відпочиваючих на узбережжі лиману, річок та озер – місцева влада надає варіанти для відпочинку туристів.

Популярність рафтинг-турів цього року стрибає на нову сходинку в селищі Мигія та пропонує українцям освоїти цікавий вид водного спорту та відпочинку. Сучасне оздоблення рафтинг-таборів сприятиме вашому комфортному відпочинку. Тут можуть зупинитися як ті, хто полюбляє скаутський відпочинок, так і прихильники бунгало з кондиціонерами.

Південний Буг може похизуватися каякінгом, SUP-бордами, катамаранами та човнами. Купання можливе на Радоновому озері.

Слід все ж таки пам’ятати та турбуватися про безпеку самостійно. Дізнавайтеся якомога більше інформації у власників комплексів. Потурбуйтеся, щоб вам було куди сховатися, чим виїхати та до кого звернутися у разі загострення ситуації.

Відкрийте для себе центрально-північний туристичний напрямок в Україні

Збереження бізнесу в Україні стає одним з головних питань кожного дня вже на протязі двох років. І, якщо з настанням літніх відпусток, у мирний час, північна частина країни ставала мілководдям, то на протязі останніх двох років ситуація кардинально змінилася. Багато людей з небезпечних регіонів починають своє життя з відправної точки якраз на півдні. Хтось перевіз бізнес, а дехто тільки сім'ю та валізу, але докладаючи неймовірні зусилля продовжують життя та намагаються цінувати моменти. Добрий відсоток переселенців не можуть їхати далеко на відпочинок, та шукають альтернативи в місцях нового існування. Київ став одним з місць, яке відчуло на собі велике поповнення з північних та східних регіонів країни. Де ж відпочивають кияни та нові мешканці столиці?

Чудовою новиною стало відкриття 14 муніципальних пляжів Києва. Гідропарк став центром відпочинку на узбережжі Дніпра. Кому цікава гарна засмага, не виїжджаючи з міста, користуйтесь м’якеньким пісочком столичної водної артерії. Обов’язково подивіться найближчі укриття, щоб бути у безпеці в потрібний час.

Спа-комплекси, та басейні комплекси Києва так само працюють та надають альтернативи відпочинку та релаксу.

Розгляньте варіанти екскурсій по воді, які не займають більше аніж півдня, але чудово розслабляють в умовах високої напруги. Ходити на катамарані під червоними вітрилами по Дніпру - чудовий варіант відпочинку в Києві. Враховуйте можливість зупинки під час тривоги, та дізнавайтеся про безпечні місця на узбережжі.

Центральна частина України збагачена річками та озерами, оздобленими комплексами для "мокрого" відпочинку. Тут немає заборони на відвідування лісів і ви можете спробувати скаутські походи до джерел та водоймищ.

Західна Україна не втрачає популярності

Краса західної України окреслена в піснях та профілях Instagram. Цей туристичний напрям найпопулярніший сьогодні, завдяки своїй відносній безпеці та мальовничим ландшафтам. Курорти західної України приймають туристів цілий рік, замінюючи бурхливими річками, цілющими джерелами, зимовими лижами та комфортом, конкуруючим з багатьма зонами відпочинку в Європі.

Ви можете вибрати як один з маленьких куточків як "Вишнева садиба" в селищі Дольськ на Волині, так і розкручені курорти Яремче, Трускавця, Сколе та Славське.

Місця західної України можуть запропонувати вам пізнавальні екскурсії та тури, які поповнять ваш багаж знань та закриють пробіли в стрічці історії своєї країни.

Який би альтернативний варіант морському відпочинку ви не вибрали, пам’ятайте, що головне безпека, а не комфорт та бажання.