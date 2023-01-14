Святки 2023: скільки тривать і коли закінчуються

Святки – це період з дванадцяти днів після Різдва Христового до свята Богоявлення (Водохреща). Починається він з 6 січня після сходження першої зорі, а завершуються у Хрещенський Святвечір 18 січня.

Слово "святки" має старослов’янське походження, воно означає "святкові дні" або "святі". Це період так званого зимового повороту сонця. UaPortal розповідає про традиції та історію цих святкових днів.

Слов’яни вірили, що у цей період відбувалася зустріч нового сонячого року, а звідси Народження Сонця – одне з найзнаменитіших свят, що об’єднувалося цілим каскадом обрядових дій. Усі вони стосувалися завершенням хліборобного циклу, що підтверджують чисельні ритуалізовані дійства ( кутя, Дідух, посівання зерном).

У цей день українці вітали один одного, бажали достатку, миру, злагоди, хорошого врожаю та добробуту для господарів. Цей час був коротким перепочинком у сільських роботах також віряни відвідували богослужіння, здійснювали таїнство причастя та займалися благодійністю. Традиційно проходили народні гуляння. Люди колядували, щедрували і незважаючи на заборону церкви могли й поворожити.

Які заборони існують під час Святок:

Не можна займатися рукоділлям ( шити, вишивати, в’язати) на Різдво та Хрещення Господнє

Не можна дівчатам на виданні та неодруженим сідати за кут стола

Не можна бити поклони ні вдома ні в храмі, впродовж усіх Святок

Не можна тяжко працювати

Полювати заборонено з Різдва до Хрещення Господнього

Щоб не вимести успіх з хати, не можна підмітати

Що святкують на Водохреща?

Водохреще – це традиційна назва народних святкувань у день Богоявлення та Хрещення Господнього, саме у цей денень закінчується період Святок У всіх християнських конфесіях Водохреща припадає на 6 січня. Однак, православна церква відзначає це свято за старим юліанським календарем – 19 січня.

Водохреще відноситься до найдавніших християнських свят. Цього дня церква згадує подію із життя Ісуса Христа.

У 30 років Ісус Христос був охрещений у ріці Йордан, у якій явив себе людям як Месію та Спасителя. Про це засвідчив голос самого Господа з неба:

"Ти єси Син мій любий, у тобі — моє уподобання" (Марка 1. 11)

Пізніше Святий Дух у вигляді голуба зійшов на Ісуса Христа. І сам Іоан Хреститель вказуючи на нього промовив:

" Ось Агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я: За мною наступить муж, сущий передо мною, був бо раніш за мене. І не знав я його. Та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений був він" (Йоана 1:29-31)

Свято Водохреща увібрало в себе багато язичницьких та народних обрядів.

Ось деякі з них:

Голодна кутя або другий Свят Вечір.

Напередодні свята, православні християни відзначають "Голодну кутю" або другий "Святий вечір". Цього дня усі віряни нічого не їдять, а лише постять. Сідають вечеряти, з першою вечірньою зорею. На столі тільки пісні страви: вареники з капустою, смажена риба, кутя, узвар, гречані млинці. Після вечері всі члени родини кладуть свої ложки в одну миску, а над нею ставлять хлібину "щоб хліб родив". Незаміжні дівчата цього дня ворожать на судженого.

Освячена води.

На Водохреща традиційно зранку, люди поспішають до церкви, аби освятити воду. Освячена у цей день вода називається "Велика Святиня" та вважається, що вона має перш за все допомагати духу людини а не тілу.

Купання

Багато людей 19 січня намагаються скупатися в ополонці, бо здавна вірять, що уся вода у цей день має цілющу силу і допомагає від недугів та хвороб.

Важливо зазначити, що до купання в ополонці на Водохреща, більшість священників ставиться неоднозначно, вважаючи це язичницькою традицією. Однак, більшість вірян все одно намагаються скупатися, показуючи, що вони готові піти за Спасителем та приймають його віру. Хоча занурення в ополонку, це більше традиція, ніж необхідність.