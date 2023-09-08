Три круті локації для відпочинку на вихідні з дітьми: Київ, Тернопіль, Львів

Провести активно та весело вихідні родиною в серпні важливо. Настав вересень, коли турботи школи та навчального процесу доповнять, і без того насичене, життя маленьких українців. Пропонуємо вам три чудові локації, які сповнять життя дітей радістю та додадуть позитивних емоцій. Та й дорослі зможуть трохи відволіктися й на декілька годин забути про турботи та справи. Знайдіть час розважитись, щоб відновити і свої сили перед робочим тижнем.

Київ, ВДНГ

Літній сезон у столиці в розпалі. Працюють 14 пляжів, розважальні комплекси та безліч ТРЦ. Та є місце, де всі розваги зібралися разом та влаштовують крутий феєрверк емоцій кожного дня. ВДНГ – це велика зона розваг та цікавих івентів, яка і в цьому році дивує своїх гостей новинками веселощів та місцями для відпочинку.

Від початку сезону на ВДНГ працюють 20 локацій, на яких можна чудово провести цілий день. Під чудові виступи українських виконавців та миготіння вечірніх ліхтариків можна не тільки розважитися, а й відпочити, зручно влаштувавшись у гамачку.

На території проводяться постійні благодійні засоби на користь ЗСУ та чудові свята для дітей-переселенців та місцевих мешканців.

Локації парку ВДНГ:

Басейн "Пірс 39" – освіжитися та пірнути можна просто неба. Зона для найменших з гірками та окремим малим басейном, шезлонги і парасольки підкреслять комфортний відпочинок. Квитки будні дні: дорослий – 120 грн год, дитячий (до 120 см) – 60 грн год, діти до 1 року – безкоштовно. Святкові: дорослі – 180 грн год, діти – 90 грн год. Рушники – 50 грн, оренда шатра – 600 грн.

Мотузковий парк Sky Park – активний відпочинок для дітей та дорослих. Різноманіття підвісних троп складністю від 3 років до профі. Для сміливих, які пройшли усі тропи є бонус: політ на тролеї або відчуття вільного падіння QuickJump. Розташований між першим та другим павільйоном. Початковий рівень трас – 70 грн (1 траса), високий рівень трас – 160 грн, скеледром – 80 грн. Квитки на весь день: маленькі траси – 400 грн, великі – 650 грн. Пільгові квитки: 50% знижка (діти сироти, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї).

Animal Park – контактний зоопарк, для яскравих та лагідних емоцій. Квитки: сімейний (2 дорослих + дитина від 3 – 7 років) – 400 грн, дорослі – 200 грн, діти (від 3 до 7) – 150 грн, пільгові – 60 грн, безкоштовно: діти сироти, діти до 3 років, учасники бойових дій + 1 дитина, інвалідність 1, 2 групи.

Тропічна ферма "Планета метеликів" – у павільйоні 11А розташована ферма живих метеликів. Метеликів можна брати на руки, фотографуватися та слідкувати за процесом природного процесу створення неповторної краси. Квитки: дорослі – 200 грн, дитячий (до 16 років) – 180 грн, пільговий – 170 грн, групові відвідування – 160 грн, безкоштовно: діти до 4 років, інвалідність 1, 2 групи (до 16 років), учасники бойових дій + 1 дитина (до 7 років). Пільгові та безкоштовні квитки тільки при наявності посвідчення.

Урбан-парк – спортивна локація з бетонним скейт парком, стритфутбольним спотом, стритбольним спотом, стритденс та івент – спот, стритворкаут спот, паркур спот. На площадках присутні тренера та наглядачі відповідальні за дотримання правил.

Сад гамаків та поляна ВДНГ – лаундж відпочинок зі сценою, фуд кортами, кінотеатром, активними іграми на галявині, яблуневим садом з гамаками та пуфиками, територією кальянів та коворкінгом.

Оранжерея – рослини трьох кліматичних зон, яким понад 60 років. Тут можна випити кави, послухати аудіоекскурсію, зробити атмосферну фотосесію, провести романтичне побачення, відсвяткувати важливу подію, пограти на фортепіано чи навіть просто погладити котиків. Вхідний квиток: 90 грн. Фотосесії сплачуються окремо.

"Музей науки" та музейний простір "Нескорена нація" – інтерактивний, дотиковий та освітній простір, де цікаво не лише дітям. Вивчити людський організм, послухати як звучить дерево та грати на музичному інструменті не торкаючись. Квитки: 200 та 320 грн (все включено), відвідування групами – 150 грн. Безплатний вхід для пільгових категорій (до 3 років, сироти, учасники бойових дій, інвалідність 1, 2 групи).

Зона для барбекю – альтанки та мангали, дитяча зона та проточна вода, вбиральні та чисті галявини. Квитки від 1000 грн за локацію.

Львів, УРУРУ парк

Всього за 12 кілометрів від Львова по трасі Н09 розташувалася зелена локація з безліччю розваг: атракціони, дінопарк, лаундж зони та зона батутів. Це малий перелік з веселощів, але його вже вистачить на день. Парк УРУРУ працює протягом року і має чудові сезонні розваги. Що ви побачите на 9 га:

39 видів розваг;

22 динозаври;

3000 м2 батутів;

2 тюбінг траси.

Окрім цього в парку є водна забавка – катання на плоту, сітчастий парк та проживання в готелі, щоб ви змогли встигнути насолодитися всіма розвагами.На території парку працюють піцерії, кафе та сувенірні магазини. Вартість номера на одну ніч в середньому 2700 грн (2 дорослих та 1 дитина). Квитки до парку: дорослі та діти (вище 90 см) – 400 грн.

Тернопіль, парк "Сопільче"

Локація для прогулянок у самому серці міста. Територія має багато водойм, де полюбляють рибалити тернопільчани та козацький острів, де можна побачити муровані фортеці та мости. Дерев’яні скульптури розташовані по всьому парку. Ви зможете впызнати героїв улюблених казок та відпочити на встановлених лавочках. Парк уквітчаний та охайний, на території є доріжки для велосипедів. Однією з забав є Зоокуточок, в якому можна побачити лам, поні, оленів, віслюків, кіз, страусів та інших тварин. Парк "Сопільче" оснащений закритою зоною для вигулу собак та різноманітними дитячими майданчиками. Ціни на атракціони в діапазоні 25 – 50 грн, а вхід до самого парку є абсолютно вільним. Закритий дитячий лабіринт коштує 80 грн 30 хв, а спортивні майданчики (тренажери, скейтпарк) доступні всім. Виключенням є тенісний корт – він платний. На території парку є зони побутових умов.

Загальний стан парку потребує розвитку та ремонту, але для цікавої прогулянки серед великих зелених зон локація чудово підходить.