Вітер, мокрий сніг, дощ та заморозки: в Україні різко зміниться погода

В Україні вихідними, 12 та 13 жовтня, очікується різка зміна погоди. Синоптики попередили про значне похолодання та дощі з вітром.

В Українському гідрометцентрі попередили, що у суботу, 12 жовтня, у більшості областей пройдуть значні дощі (крім сходу та заходу), грози прогнозуються в центральних та південних областях.

Уночі температура повітря у західних та східних областях знизиться до 3-8 градусів, у решті областей – від 9 до 16.

Також читайте: Буде аномальним: став відомим прогноз погоди в Україні на жовтень

На Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°C.

Погода в Україні у вихідні. Джерело: facebook.com/UkrHMC Погода в Україні у вихідні. Джерело: facebook.com/UkrHMC

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях вдень температура повітря становитиме 11-16 градусів, у решті областей – від 17 до 22.

За даними синоптиків, у неділю, 13 жовтня, дощі випадатимуть на Лівобережжі й в західних областях.

"14 жовтня в Україні, крім південного заходу, невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; температура вночі 3-11° тепла (в неділю у західних областях в повітрі заморозки 0-3°), вдень 8-15° тепла. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с", – йдеться у повідомленні УГМЦ.

Погода в Україні 12 жовтня. Джерело: facebook.com/UkrHMC Погода в Україні 12 жовтня. Джерело: facebook.com/UkrHMC

Синоптиця Наталка Діденко попередила про значні дощі у північних, центральних областях, на Одещині й Херсонщині.

Вона також повідомила, що в неділю очікується похолодання у східних областях, в Криму, на південному сході, на Дніпропетровщині.

Різке похолодання вона пророкує мешканцям Києва 12 жовтня. У столиці в суботу до 12 градусів тепла, вітряно і мокро.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що упродовж вихідних холодний фронт "принесе із собою помірні, часом значні дощі та істотне зниження температури повітря".

"У центральних та південних регіонах місцями опади супроводжуватимуться грозами та поривчастим вітром", – додав він.

Раніше метеорологи пояснили, чому Україна "нагрівається" швидше за інші регіони світу та чим це загрожує.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!