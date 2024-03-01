Кремль боїться правди про війну і бореться навіть із її прихильниками

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На тлі новин про загибель у колонії лідера російської опозиції Олексія Навального практично непомітною пройшла ще одна смерть – людину "з іншого боку барикад", із провоєнно-патріотичного табору. 21 лютого наклав на себе руки Z‑блогер Андрій Морозов, один із небагатьох ідейних прихильників війни з Україною та її учасник з 2014 року. Раніше Морозов жорстко критикував найвище керівництво Міноборони Росії та особисто президента Володимира Путіна, а одним із останніх його викриттів стало повідомлення про загибель 16 тисяч російських солдатів у боях за Авдіївку, пише СЕРА.

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После этой публикации на Морозова обрушилась настоящая травля со стороны российских пропагандистов, особенно после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу Владимиру Путину о том, что "Авдеевка была взята с минимальными потерями". При этом данные Морозова подтверждаются независимыми исследователями. На основе открытых источников журналистам удалось установить имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года (по неофициальным данным, счет уже идет на сотни тысяч погибших).

При этом, начиная с октября 2023 года, подтвержденные еженедельные потери российской стороны начали существенно расти, и с 9 октября возросли до 550-600 человек. Этот скачок совпадает по времени с сообщениями о начале новой операции по штурму Авдеевки. По данным разведки США, с октября по декабрь безвозвратные потери российской армии на направлении Авдеевка – Новопавловка с учетом убитых и раненых составили около 13 тысяч человек.

Тем не менее, ведущие телеканала "Соловьев LIVE" Юлия Витязева и Армен Гаспарян в прямом эфире устроили травлю Морозова, обвиняя его в том, что он "работает на врага", а его публикации подпадают под статью "о фейках и клевете в адрес Минобороны". В своей предсмертной записке боевик прямо написал, что его заставили удалить пост об Авдеевке по приказу армейского командования, а на тех, в свою очередь, надавили "политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым". В смерти, по его словам, он видит единственный оставшийся способ продолжения борьбы с системой.

Андрей Морозов оказался не единственным Z‑блогером, жалующимся на угрозы и цензуру со стороны Министерства обороны. Другой пропагандист войны, Сергей Колясников, пожаловался на запугивание и угрозы уголовного преследования за публикацию информации, которая может квалифицироваться как "дискредитация использования вооруженных сил".Впрочем, неудобная для российских властей информация все равно так или иначе просачивается даже в контролируемое Кремлем информационное пространство. Приближенные к Министерству обороны сайты количество потерь, безусловно, утаивают, однако даже у них проскальзывают неутешительные выводы.

К примеру, авторы сайта "Военное обозрение" признают, что взятие Авдеевки, как и взятие Бахмута (Артемовска), никак не повлияет на общую стратегическую ситуацию – подобных Авдеевке городков на Донбассе еще много.Действительно, скрывать потери российских вооруженных сил, а главное, бессмысленность этих потерь, для властей становится все сложней. Даже при том, что формально Россия одерживает некоторые тактически победы, подобный результат нельзя назвать впечатляющим, особенно учитывая, что западные СМИ отмечают превосходство России с точки зрения объема тяжелой военной техники. Достижения России явно скромны с учетом этого превосходства. К тому же у Украины тоже есть свои победы, хоть им и не придается широкая огласка в СМИ.

К примеру, независимые журналисты сообщают, что Украина фактически обезвредила Черноморский флот России, лишив тем самым Кремль возможностиатаковать Европу. Речь идет не только о больших потерях флота. Военные эксперты отмечают, что спустя два года войны Черноморский флот перестал выполнять свои основные задачи, в первую очередь, осуществлять поддержку морской десантной операции и блокаду украинского побережья.Пока еще Черноморский флот способен запускать крылатые ракеты "Калибр" и перевозить грузы, однако эксперты отмечают, что количество залпов корабельными ракетами в последние месяцы уменьшилось, и осуществляются они уже не из акватории рядом с Крымом, а из Новороссийска. Как отмечает морской офицер ВМС Украины в отставке Павел Лакийчук, сейчас у Черноморского флота осталось только три боеспособные единицы: лодки "Старый Оскол", "Великий Новгород" и "Колпино".

Нет сомнений, что обнародование подобных данных станет стимулом для роста антивоенных настроений – учитывая, что, согласно последним социологическим опросам, завершение войны стало главным ожиданием россиян от президентских выборов. Однако окончание войны означает для Путина возвращение к мирной повестке, то есть бедности и коррупции, которую так успешно поднимал покойный Алексей Навальный и его команда. Более того, даже российские военные аналитики, не скрываясь, пишут, что в будущем Россию ждет гарантированная бедность и архаизация.Предвидя такой итог, Кремль активно убивает не только своих политических оппонентов, но и "предателей" из числа бывших российских военных, как, к примеру, убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины. Подобные демонстративные расправы, равно как и запугивание даже популярных провоенных блогеров, призвано ужесточить цензуру и блокировать любую альтернативную информацию. Однако никакая цензура не способна блокировать фронтовые или повседневные реалии, с которыми люди сталкиваются лично. И разрыв между ними и пропагандой постоянно увеличивается.