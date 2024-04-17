На Москву насуваються саміт миру та Іран

Оскільки у березні "путін" не вирушив на співбесіду з Махатмою Ганді, то 11 квітня кремлівцям довелося викликати лукашенку до Москви з ночівлею. У "путіна" просто немає іншого відповідного співрозмовника, щоб поговорити про Україну, а ситуація у Кремля складна через саміт світу у Швейцарії, що відбудеться 15-16 червня.

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Сложность её для Кремля, наконец, публично признал лавров. В Минске 12 апреля на заседании глав МИД стран СНГ он жаловался, что Запад в Швейцарии хочет выдвинуть РФ коллективный ультиматум из-за войны с Украиной. Лавров уверял, во всём виноваты США, которые хотят загнать в Швейцарию побольше своих "сателлитов" и поиметь РФ.

Лавров разошёлся не просто так – в кремле боятся: кто-то из СНГ поедет в Швейцарию. Поэтому лавров втирал: США, парадоксально страдающие одновременно империализмом и изоляционизмом, давят на членов СНГ, чтобы загнать их на саммит. Намекал, с тем, кто поедет, будет суровый разговор и выговор в личное дело. Персонально погрозил Армении и Азербайджану за дружбу с Францией и Турцией как членам НАТО.

Лавров сильно блефует, запугивая членов СНГ, и запрещая им ехать в Швейцарию.

Во-первых, после того как в 2023 г. в Европу через страны Балтии хлынули потоки лесоматериалов из Казахстана и Кыргызстана стало ясно, у них больше возможностей выносить выговора Москве, а не наоборот. Во-вторых, в Таджикистане и Кыргызстане начинается бунт против диктатуры и произвола Москвы. МИД Таджикистана 12 апреля заявил протест Москве из-за пыток и отрезания ушей таджикам, а МИД Кыргызстана 13 апреля потребовал от лаврова объяснений из-за вторжения полиции в квартиру своего дипсотрудника в Москве с оскорблением и избиением его жены. Полицаи, вломившиеся в квартиру, как они объясняли, в рамках планового подомового обхода, заявили женщине, что диппаспорта Кыргызстана – это филькина грамота, потребовали от неё с мужем встать на учёт в качестве мигрантов, и для надёжности избили по доброму русскому обычаю.

Лавров самоуверен и блефует по трём причинам.

Первая, он в курсе плана кремлёвцев постепенно заместить в РФ рабочих-мусульман работниками из КНДР, Кубы, буддистами из Индии, Непала, Шри Ланки и христианами из Африки. Вторая, Москва может перекрыть транзит через РФ нефти, металлов и зерна из Казахстана. Третья, лавров прилетел в Минск из Пекина, где 8-9 апреля вёл переговоры с Ван И. Поэтому он надувал щёки перед членами СНГ и изображал, что Пекин назначил Москву своей главной женой, а заодно якобы просил остальных не ездить на саммит в Швейцарию. В доказательство этому лавров просил членов СНГ поддержать 12 пунктов позиции Китая, опубликованных в январе 2023 г., которые назвал альтернативой саммиту в Швейцарии, и совместно поискать первопричину нападения РФ на Украину.

Поскольку лавров не показал ничего новее, чем китайские тезисы полуторагодичной давности, то вполне очевидно, что в Пекине ему ничего конкретного не обещали. Похоже, даже не обещали, что китайская делегация не приедет в Швейцарию.

Собственно, у лаврова в Пекине было две главные цели. Убедить Китай организовать саммит альтернативный Швейцарии и узнать, сможет ли Си Цзиньпин принять "путина" после 10 мая. Поскольку Москва после визита лаврова не назвала дату поездки "путина" в Китай, то обе цели явно остались не достигнутыми. Похоже, китайцы со слабо скрытой брезгливостью отказались быть соучастниками планов русских, и тем более обсуждать с ними, кто на кого напал – РФ на Украину или Украина на РФ. Вероятно, что до саммита в Швейцарии "путина" даже не пригласят в Пекин.

Китайцы будут стремиться сначала посмотреть, как пройдёт саммит мира в Швейцарии, и только после этого начнут принимать какие-то решения. Заранее мараться о "путина" им не хочется и нет смысла. "Путина" можно спокойно отложить и на конец июня. Тем более, что 22-24 октября в Казани пройдёт саммит глав государств БРИКС, где у Си Цзиньпина будет возможность побеседовать с ним без имиджевых издержек. У китайцев нет острой потребности в встрече с "путиным", зато есть возможность блестяще сыграть на желании кремлёвцев увидеть Си Цзиньпина в Казани. Его приезд в Казань дорого стоит, и китайцы эту возможность не упустят.

К тому же кремлёвцы возлагают огромные надежды на этот саммит БРИКС, перенос которого из Рио-де-Жанейро в Казань им обошёлся явно недёшево. Чем соблазнил лавров в феврале Лулу да Силву во время своей поездки в Бразилию, где ему не хотели заправлять самолёт, – неизвестно. Но в итоге Лулу заявил, для Бразилии крайне накладно принимать в октябре саммит БРИКС, а в ноябре саммит G-20, поэтому пусть РФ забирает себе БРИКС. Это совершенно не похоже на Лулу, который много лет проводил в Бразилии Социальные форумы с десятками тысяч участников, культивирует карнавалы, обожает дискуссии и всегда готов в них участвовать. Уговорить Лулу отказаться от рекламы Бразилии и себя через саммит БРИКС было точно не просто. Тем более, что он был в курсе того, что этот саммит в РФ нужен кремлёвцам позарез как альтернатива саммиту мира в Швейцарии и как демонстрация, что они не в изоляции, поскольку нельзя в этом году опять провести форум "Африка – расея".

Но кремлёвцам с "путиным" ещё нужно дожить до октября и неизвестно, что будет на саммите БРИКС, будет ли стоять Казань, и будет ли Татарстан в составе РФ. Ввиду этого лаврова и послали в Пекин, но тот с поставленными ему задачами не справился. Поэтому кремлёвцы вызвали лукашенку, чтобы попытаться с ним воскресить минский формат как альтернативу саммиту в Швейцарии, и напечатали фиктивный "план Эрдогана" в "Новой европейской газете", издаваемой "хорошими русскими" в эмиграции.

Эрдоган 13 апреля легко дезавуировал этот фейк от "хороших русских" открытым письмом к Папе римскому Франциску о Газе и об Украине. Эрдоган написал Папе, что у Турции и Ватикана есть глубокие исторические связи, а армия Израиля сносит не только мечети, но и церкви. На этом основании Эрдоган предложил Папе объединиться против распоясавшихся иудеев. Заодно напомнил, что Турция считает аннексию Крыма в 2014 г. незаконной, поддерживает территориальную целостность Украины и не намерена менять свою позицию.

Кремлёвцы спровоцировали Турцию фиктивным "планом Эрдогана" не от большого ума, а от безысходности. Как-то так получилось, что 5 апреля Турция и Беларусь вышли из договора 1990 г. об ограничении обычных вооружений в Европе. Этот договор обязывал Албанию, страны НАТО и Варшавского блока иметь ограниченное число танков и других обычных вооружения. Первой из него 7 ноября 2023 г. вышла РФ, чем подала пример другим. Впрочем, Москва его и так не соблюдала, а в ноябре сыграла в юридическое извращение и заявила, что она не выходит, а односторонне приостанавливает действие договора. Сейм Польши решил воспользоваться этим юридическим открытием Москвы и 9 марта тоже заявил о приостановке. Через месяц о приостановке заявили в один день Эрдоган и лукашенко.

Все понимают, что после коллективного ультиматума к РФ на саммите мира в июне в Швейцарии придётся приложить какие-то усилия для принуждения Москвы к миру и к выводу войск из Украины. Поэтому Швейцария окончательно присоединилась 10 апреля к проекту "Небесный щит", инициированному Германией в августе 2022 г. для создания над Восточной Европой единой системы ПВО. Нейтральные Швейцария и Австрия ещё летом 2023 г. заявляли о готовности уйти под "Небесный щит", а теперь делают это на практике. В феврале 2024 г. в проект вошли даже конфликтующие Турция и Греция, что означает сведение в одну систему их ПВО. Ответственные политики думают о ПВО заранее, даже если это вряд ли понадобится.

Присоединение Турции к "Небесному щиту" и выход из "договора о танках" – чёткий сигнал Москве, что ей надо прекращать наглеть. Москва отреагировала со всей своей самобытностью – запустила фейк с "планом Эрдогана" и вызвала лукашенку в кремль, чтобы "путину" было с кем поговорить о возврате к стамбульскому договору марта 2022 г. На следующий день песков это как обычно опровергал и уточнял, что к нему вернуться буквально нельзя, поскольку опять "изменились реалии на земле". Эта русская формула о "реалиях на земле" ещё вернётся в Москву тяжёлым бумерангом.

В этом аспекте интересны два события, кажущиеся пока маловажными.

Первое – это заявление Польского добровольческого корпуса, сделанное им 30 марта, совместно с Русским добровольческим корпусом. В неё поляки обещают помочь коллегам дойти до Москвы и выгнать из кремля путиноидов. "Можем повторить!", как это любят кричать в РФ. Интересно, что "путин" и путиноиды охотно говорят о походах французов и немцев на Москву, но стыдливо умалчивают о походах поляков и казаков.

Второе – это кампания обвинения Москвы в сотрудничестве с "сионистским режимом", начата с 8 апреля в Иране. Начала её газета "Джомхури Эслами", основанная ещё в 1979 г. самим аятоллой Али Хаменеи. Из неё такие обвинения быстро переместились в иранские соцсети. Прежде всего, РФ обвиняют в том, что её хвалёное ПВО, прикрывающее Дамаск, подозрительно "проспало" удар израильтян по зданию рядом с иранским консульством, где собрались генералы и офицеры КСИР. Логичен и вопрос, кто передал информацию о времени и месте собрания израильтянам. Далее обвинители делают вывод, что это сделали русские или сирийцы. Это они подкрепляют тем, что израильтяне не в первый раз без проблем и всегда вовремя наносят удары в Сирии по объектам КСИР, Хезболлы и других сторонников Ирана. Поскольку число таких успешных ударов всё растёт, а ПВО русских и сирийцев ничего не сбивает, то иранцы делают вывод – те и другие преднамеренно сдают их координаты Израилю. Иранцы также утверждают, что аналогичные подозрения в адрес русских и сирийцев давно есть и у Хезболлы.

Начатая иранцами кампания с обвинениями Москвы и Дамаска – это не просто поиск "кротов", но и попытка оказать на них политическое давление, заставить оправдываться и вступить в прямой и системный военный конфликт с Израилем. Подозрения Ирана имеют вполне реальные основания, тем более, что плотное сотрудничество Нетаньяху с Москвой не является секретом. Но маловероятно, что Ирану удастся заставить Москву надавить на Асада и принудить его к войне с Израилем.