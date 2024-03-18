Зворотний відлік часу для РФ розпочнеться з 18 березня

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Стає все очевиднішим – війна на виснаження, на яку в кремлі зробили ставку після провалу бліцкригу навесні 2022 р., теж йде аж ніяк не за планом. Два роки достатньо часу, щоб зрозуміти це. У результаті Москва опиняється перед вибором – продовжити занурення в таку війну до виснаження і зникнення РФ або терміново намагатися вискочити з неї, мінімізуючи свої втрати.

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Срочность принятия решения обусловлена тремя факторами – тотальным коллапсом, созревшим в РФ, приближением летней военной кампании и плановым голосованием за "путина".

О финансовом и экономическом коллапсе, незаметно подкравшимся к расеи, Игорь Липсиц кричит уже вторую неделю. Очень точно кричит, но есть аспекты, о которых пока не говорит даже он. Ковровые бомбардировки Авдеевки, Часова Яра и других городов Донетчины оказались не такими результативными как бомбардировки Алеппо и других городов Сирии. Февральский "сушкопад" и потеря РФ двух самолётов наведения ясно показали, Москве следует забыть о стратегии ковровых бомбардировок даже с удаления, если она хочет иметь военную авиацию хотя бы для парадов. Это притом, что Украина пока работает только силами ПВО, но летом добавятся F-16.

Летняя кампания для РФ будет однозначно сложной и без массовой мобилизации не обойдётся. Мобилизация затронет Москву и особенно Свято-Ленинград. Он уже град, обречённый на деградацию. "Путин" 14 марта из Ново-Огарёво дал отмашку на заливку бетон под седьмой блок на ленинградской АЭС в Сосновом Бору, который никому кроме строителей не нужен. Мобилизация ускорит коллапс, наложится на дилемму – война или посевная, а остальное сделают большие расстояния и родовые свойства авторитарного менеджмента. У него есть не только сомнительное преимущество в скорости принятия решений перед демократиями, любящими поговорить.

Это самые общие причины, по которым кремлёвцы вынуждены срочно определяться: продолжать погружение в истощение или прекращать войну. У них есть третий вариант – поставить войну на паузу, но для этого надо до мая закрыть бренд "путин", иначе будет запущен маховик летней военной кампании, разрыва дипотношений с РФ и другое.

Разрыв дипотношений отнюдь не фантастика. Исландия ещё в августе 2023 г. закрыла посольство в Москве и просила её тоже сделать это. Де-юре дипотношения не разорваны, но де-факто их нет – украинский вариант. После резкого сокращения персонала посольств РФ в Европе, США и Канаде, а также призывов Чехии запретить в ЕС дипсотрудникам Москвы выезжать за пределы стран аккредитации – это вполне реально. Москва сделала встречный шаг, когда потребовала от послов стран ЕС явиться к лаврову и получить нагоняй за посещение похорон Навального. Послы не явились, и лавров 14 марта в интервью соловьёву погрозил им высылкой. Лавров – "сбитый лётчик" и может перед падением хамить без ограничений, как и его коллега по полёту медведев.

Активизация обоих в канун и в дни голосования – это отчаянная попытка кремлёвцев надуть щёки и запредельно поторговаться перед закрытием бренда "путин". Медведев даже захотел двух взаимно исключающих вещей, чтобы Украина вошла в состав РФ и при этом платила "компенсации" участникам спецвойны. Так не бывает, надо выбрать что-то одно.

Одновременно в рашаСМИ появился занятный нарратив: хорошо, что не взяли Киев за три дня. Если бы взяли, то пришлось бы кормить миллионы украинцев-голодранцев, возиться с толпой чиновников-коррупционеров и долго бороться с огромным подпольем. Раз не взяли, то лучше и не брать. "Вату" начинают готовить к тому, что Украина ей не нужна.

Перевыборы "путина" идеальный случай, когда кремлёвцы могут прекратить войну или поставить её на паузу. Если они оставят "путина", то это означает дальнейшее погружение в коллапс. Они это осознают. Поэтому "путин" в речи 29 февраля бодрился и говорил, что Запад не дождётся запустения и одичания расеи. Пообещал даже увеличить выпуск детей в РФ, но не уточнил, по каким технологиям. Вероятно, надеется получить их из Китая по бартеру.

При этом глобальный Запад совершенно не подгоняет кремлёвцев со снятием бренда "путин", так как знает, что РФ от коллапса уже никуда не денется. Глава Европарламента Жозеп Боррель ещё 15 марта иронично поздравил "путина" с переизбранием на пятый срок. Накануне 14 марта Европарламент принял резолюцию, которой обещал Румынии поддержку в получении с Москвы 91 тонны золота и других драгоценностей, переданных ей на хранение сто лет назад. В Европарламенте, чтобы в Румынии его правильно поняли, обсудили вопрос о передачи ей на эту сумму замороженных в ЕС активов РФ, если та не вернёт добровольно Бухаресту его собственность. Не удивительно, что Боррель после этого был в таком хорошем настроении, что поздравил "путина".

На 19 марта в Рамштайне назначено заседанием с участием генерала Остина по оценке итогов голосования в РФ. Всё идёт по плану. Настолько по плану, что 15 марта коалиция "Светофор" сама внесла в Бундестаг предложение передать Украине ракеты "Тауэрс" и другие полезные вещи. До того она дважды отвергла это предложение от оппозиционной ХДС/ХСС. В последний раз – 14 марта, но 15 марта "Светофор" и ХДС/ХСС совместно одобрили его. Инструкции немцев, как правильно нанести удар "Тауэрсами" по мосту в Крым, будут в приложении.

У кремлёвцев есть две основные схемы для закрытия бренда "путин" – очень короткая и очень длинная.

Короткая – сообщить 17-18 марта о смерти "путина" от рук украинских диверсантов или от чего попроще. Бюллетени за него и испорченные станут недействительными, а в оставшихся 50% плюс два-три голоса отойдут Даванкову. Остальные честно разделят между собой коммунист и жириновец.

Длинная, имени профессора Соловья. Инаугурация "путина" пройдёт 7 мая, после этого он уволит половину министров, включая лаврова с медведевым, но ближе к осени умрёт с чувством выполненного долга на фоне разрастающегося в РФ коллапса. Врио царя станет премьер, совсем не обязательно младший патрушев. Соловей эту версию придумал, пусть сам и развивает. Трудности расеянцам в конце года он уже обещает.

Между двумя этими схемами есть несколько промежуточных, от реальных до почти фантастических. В числе фантастических – второй тур выборов с участием Даванкова, который выигрывает у "путина", восстание в Москве или в неё входит Добровольческий корпус из Белгородской народной республики. Почти как высадка братьев Кастро и Че Гевары на Кубу с катера "Гранма", название которого означает "Бабушка". "Путин" как чувствовал, что дедушка когда-нибудь станет бабушкой. Если в этом примут участие и кавказцы, то будет совсем интересно, они любят острую кухню.

Так что, кремлёвцам грех жаловаться, что им не оставили выбора. Ассортимент у них явно шире, чем на выборах "путина". Около 18 марта станет понятно, что они выбрали. Но их выбор мало на что влияет, так как обратный отсчёт времени для РФ уже запущен.