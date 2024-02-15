Путін розуміє тільки силу і вважає Захід слабким

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Путін дав чергове інтервʼю (вже своєму пропапанандисту), де пояснював, що мав на увазі, коли говорив з американським шоу-меном Карлсоном.

Коли доводиться пояснювати вдруге, що ти мав на увазі - це знак, що інтервʼю "не зайшло" так, як сподівався Кремль. Дійсно, однозначної оцінки (особливо в республіканських колах) воно не викликало.

Цього разу Путін знову не стримався - і пішов в історію, розказуючи про єврейські погроми, які відбувалися "на території нинішньої України" і від яких утікав дід Блінкена. А ще окрему відповідь присвятив Анналені Бербок, міністру закордонних справ, дід якої служив у Вермахті. Мовляв, взагалі треба поговорити, де більше фашизму і як з ним боротися.

Також була відіграна "розпасовка" під Трампа. Путін похвалив Байдена і сказав, що той прогнозованіший і "зі старої еліти". Це стара технологія - так похвалити конкурента, щоб того вибити з гри. (Те, що це був "пас" Трампу, немає сумнівів. Той довго навіть не думав і видав свою реакцію, мовляв, а що я казав? Байден більш комфортний для Росії і він їй "віддасть все, включно з Україною, як подарунок").

Дивно, але цього разу про переговори Путін не говорив. Навпаки, він постібався з Заходу, "англо-саксів" і персонально Джонсона, якого виставив як маріонетку Штатів.

Все інше було стандартним. "Ми нє начіналі", "хотели закончіть", "Запад нас постоянно нае…".

Підсумовуючи всю цю чергову болтовню, є відчуття, що у Кремлі дійсно вважають Захід слабким. Це те, про що я неодноразово казав за кордоном західним політикам і аналітикам. Путін розуміє тільки силу. Все інше - санкції, обмеження і відтермінування рішень - він сприймає, як слабкість. І якщо його не переконати у зворотньому, уже немає сумнівів, що він тільки підніматиме ставки.