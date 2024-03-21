Чому Кремль не закрив бренд 'путін' до 18 березня

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Ситуація спростилася – тепер бренд "путін" можна закрити лише разом із проектом "російська федерація", оскільки у кремлі не скористалися можливістю скасувати "путіна" під час голосування.

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Каждому из трёх кандидатов, включая Даванкова, нарисовали около 4% голосов, и это делает непродуктивными похороны "путина" в данный момент. Если бы у кого-то из них было бы в два раза больше голосов, чем у двух других в сумме, то в результате смерти "путина" 17-18 марта его можно было объявить победителем. Но в кремле решили никого не выделять, всех троих уравнять, чем сами закрыли эту опцию. С чем их и поздравляем.

Смерть "путина" до инаугурации 7 мая теперь означает только одно – новые выборы. Разумеется, если после смерти "путина" их главный счетовод Элла Памфилова не скажет: всё было сфальсифицировано, но я и движение сопротивления тайно вели настоящий подсчёт и теперь покажем его вам, на что расеянцы дружно захлопают в ладоши. Но это сюжет для нового романа Бориса Акунина.

В результате теперь уже не имеет значения, умрёт "путин" до 7 мая или после 7 мая. В обоих случаях его полномочия временно перейдут к премьеру и неизбежна новая пародия на выборы. Новые выборы президента без "путина" в списке – это уже прогулка по лезвию бритвы. Это как выборы в СССР в 1945 г. без Сталина в списке, если бы такие состоялись.

Это настолько очевидно, что даже профессор Соловей скорбно произнёс 18 марта – это были последние выборы президента в РФ. При этом сам испугался и поспешил уточнить, что последние в таком формате. Вопрос о форматах оставим на потом.

Кремлёвцы, передумав закрывать бренд "путин", закрыли себе опцию индивидуальных переговоров с Украиной в Стамбуле, которую им демонстративно предложили 8 марта на американо-турецко-украинской встрече. Эрдоган тогда даже вежливо пригласил будущего президента РФ прилететь в апреле в Турцию. Теперь уже бессмысленно лететь в Турцию, так как стали возможными только коллективные переговоры с РФ, поскольку с "путиным" вести их Зеленскому запрещено указом президента Украины.

Это прекрасно знают в Пекине и посол КНР в Швейцарии не случайно 18 марта сказал "Новой цюрихской газете", Китай может принять участие летом в саммите мира в Женеве. Может не означает, что примет. У Пекина есть весьма веские причины, чтобы отправить в Женеву делегацию, но он может позволить себе не спешить. Де-факто Пекин задал вопрос, какую цену Москва согласна заплатить, чтобы китайская делегация не прибыла на саммит.

Вместо возможных индивидуальных переговоров в Стамбуле с Украиной у Москвы теперь возникла необходимость срочных переговоров с Китаем. На кону не только его возможное неучастие в саммите мира, но и рост для Москвы цены торговли с Китаем. За возможность торговать с ним Москва скоро будет обязана платить отдельно и не юанями. Москва может отказаться платить, но тогда пусть торгует себе на здоровье с Никарагуа и Кубой. Полного прекращения торговли между ней и Китаем не произойдёт, но объёмы, ассортимент и цены в ней могут измениться не в интересах РФ.

У Китая есть свои проблемы в экономике, так почему бы не переложить часть из них на РФ. Особенно в ситуации, когда он стал монополистом в торговле с ней и она нуждается в его дипломатической поддержке. Физически поставки многих товаров в РФ от компаний, зарегистрированных в странах Центрально Азии и Казахстане, идут через Китай и от него зависит, быть им или не быть. Переназначение "путина" означает рост значимости в этой торговле Китая и Казахстана как государств тразитёров.

Не случайно, что Токаев 15 марта в первый день голосования за "путина" напомнил об этом Москве, когда заявил, что герб Казахстана надо очистить от советских символов и обозначил историческое значение Золотой Орды. В гербе Казахстана есть всего один символ, который можно условно считать советским – маленькая пятиконечная звёздочка. На флаге США таких звёздочек – 50 штук и никого это не беспокоит. Есть они в гербах и на флагах других государств. Явно причиной была не эта звёздочка, а намерение Токаева пересмотреть отношения с РФ в связи с намечавшимся переназначением "путина".

Поскольку до 18 марта "путина" не похоронили, то можно ожидать открытия в Москве памятника Чингисхану или хану Батыю с цитатами из Гумилёва или путино-медведева о полезном симбиозе с Золотой Ордой. Иначе могут возникнуть проблемы с транзитом товаров через Казахстан и Китай. Для сохранения торговли РФ следует выказать знаки уважения к культуре и традициям партнёров на государственном уровне. Это ещё одна причина поздравить кремлёвцев и расеян с переизбранием "путина".

Интересно, что "путин" никак не отреагировал на заявление Токаева в ходе кампании голосования. Реагировать на него ещё 15 марта был отправлен думец Евгений фёдоров. Он решительно осудил притязания казахов на наследие Золотой Орды, но сам претендовать на него не стал. Вместо этого озвучил нарратив, по которому все территории, вошедшие в СССР к 1945 г., – это собственность РФ навсегда. На этом основании, по словам фёдорова, Москва проводит "специальную военную операцию" в Украине и имеет право проводить такие и на всех территориях, входивших в СССР. В том числе и в Казахстане, если внесёт его в список недружественных государств.

Такой нарратив для оправдания агрессии против Украины в Москве озвучили впервые и персонально для Казахстана. Примечательно, что поручили это депутату Госдумы, а не МИД и его Маше. Похоже, кремлёвцы придерживали этот нарратив к саммиту в Женеве, но Токаев случайно вынудил их раскрыть карты.

Поскольку переназначение "путина" сделало для Украины индивидуальные переговоры с РФ де-факто невозможными, а после саммита в Женеве они станут невозможными и де-юре, то в этом контексте у Токаева и Си Цзиньпина возникла возможность реализовать очень интересную дипломатическую комбинацию, которая может не понравиться Москве. Тогда ятаганы Эрдогана в спину "путину" покажутся ей булавочными уколами. Произойти это может вскоре после саммита мира в Женеве. "Разворот на Восток" тоже идёт совсем не по планам Кремля.

Почему в кремле в последний момент передумали закрывать бренд "путин", когда для этого были идеальные условия?

Формула ответа – "ястребы" в кремле надавили на "голубей" выглядит логичной, но не раскрывает аргументы "ястребов" и их самоуверенность. Возможно, профессор Соловей, исчерпавший тему валдайского холодильника и в связи с этим переключившийся на тему грядущих перестановок в правительстве РФ, сможет дать ответ в формате межбашенной борьбы в кремле. Возможно, такой ответ кого-то удовлетворит.

Но есть и другой ответ. В кремле в очередной раз убедились, администрация Байдена, а следом за ней всё НАТО, играют в шашки строго по правилам и не хотят это менять. Зато Офис Зеленского настолько упорно продолжает играть в "поддавки", что даже не захотел обсудить с Макроном его предложение направить войска Франции для помощи Украине в отражении российской агрессии. Об этом Зеленский очень вовремя для Москвы сказал 12 марта в интервью двум французским телеканалам. В результате в кремле решили, можно ещё раз попробовать сыграть летом в "Чапаева", а там видно будет. Похоронить "путина" всегда успеется.

Кремлёвцы в очередной раз сами себя перехитрили. Теперь они похожи на тех, кто ждёт поезда на станции, вблизи которой сняли рельсы со всех сторон. На станции рельсы есть и даже работает буфет, но поезд на неё уже никогда не придёт.