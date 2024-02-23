Польська блокада як багатошаровий пиріг і що з нею робити

Блокада перевізниками та фермерами польсько-українського кордону, що йде з листопада 2023 р., – це багатошаровий політичний "пиріг", в основі якого лежить товстий "корж" з бажання коаліції навколо партії "Право і справедливість" (ПіС) створити у Польщі парламентську кризу та звалити коаліційний уряд Дональда Туска. Зерно, регламентація перевезень загалом, Україна, дії спецслужб РФ та аграрні новації Єврокомісії – це лише "кондитерські" нашарування та присипки на базовий "корж" планів "ПіС".

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Парламентские выборы в Польше финишировали 15 октября, но набравшая на них больше всех голосов – 35,38% коалиция из "ПиС" и ещё трёх партий де-факто проиграла их дважды. Во-первых, она получила в Сейме 194 места, что на 41 меньше, чем данные партии имели до выборов. Во-вторых, коалиция "Пис" не смогла сформировать с кем-то из посторонних совместное правительство и это право перешло к "Коалиции трёх" Туска.

Потенциальный союзник коалиции "ПиС" ещё одна коалиция из четырёх партий под общим названием "Конфедерация свободы и независимости" получила 7,13% голосов и 7 мест в Сейме. В сумме обе коалиции получили 201 место и им надо было найти ещё 30 союзников среди 460 депутатов Сейма, чтобы стать в нём большинством. Теоретически это выглядело возможным по двум причинам.

Во-первых, коалиция "ПиС" имеет бонус в виде действующего президента Анджея Дуды, который будет исполнять свои полномочия до лета 2025 г. Во-вторых, коалиции "ПиС" противостояли три другие коалиции.

Самая крупная среди них "Гражданская коалиция" из шести партий, включая партию "Гражданская платформа" Туска. Вторая по численности коалиция – "Третий путь" из четырёх партий. В ней самая крупная – "Польская народная партия", её при переводе с польского часто называют "Крестьянской партией", имеет 29 мандатов и идеологически близка к "ПиС". Для "ПиС" было заманчиво уговорить её и ещё одну поменьше покинуть лагерь Туска, и задача была бы решена. Третья – "Левая" коалиция" из двух партий с 26 депутатами на союз с "ПиС" явно не пошла бы.

Но "ПиС" никого не смогла уговорить, притом, что Дуда терпеливо ждал, а коалиция "Конфедератов" начала от имени транспортных фирм и с благословения Москвы блокаду границы с Украиной. Требования блокирующих были надуманными, а доля украинских фирм на рынке перевозок в Польше и ЕС составляет скромные 4%. Этого явно мало для утверждения, что украинцы забирают работу у поляков. По сути, блокаду вели сотрудники только одной транспортной компании, принадлежащей члену "Конфедерации".

С 12 декабря начало работать правительство Туска, а блокада перевозчиками границы морально выдохлась. Но у коалиции "ПиС" не выдохлось желание развалить "Коалицию трёх" Туска. Наоборот, усилилось. В результате к популярному в РФ до 2022 г. фильму ужасов – "Огромная Украина скоро нападёт и захватит маленькую РФ" добавился новый ужастик польского производства – "Огромная Украина скоро завалит зерном и продуктами Польшу и весь ЕС". В итоге с декабря началась зерновая блокада границы с Украиной. В Москве радостно потирали руки, и пытались распространить её на границы Украины с Венгрией, Словакией, Румынией и даже на Болгарию. Но в итоге зерновая блокада Украины осталась исключительно польским политическим развлечением. В отличие от ультраконсерваторов из коалиции "Конфедерация", готовых играть в унисон с Москвой, у "Коалиции правых" вокруг умеренно консервативной "ПиС" есть два собственных мотива для таких игрищ.

Во-первых, польские политологии считают "Коалицию трёх" неустойчивой и отводят ей срок жизни до лета 2025 г., когда начнутся президентские выборы. Предположение крайне сомнительное, но греющее душу "ПиС" и подталкивающее её к нагнетанию эмоций любыми способами, чтобы создать политический кризис. Во-вторых, кандидат от "ПиС" явно выйдет во второй тур президентских выборов и не для того, чтобы проиграть их. Так что, даже если до лета 2025 г. "ПиС" не удастся расколоть "Коалицию трёх", то она сможет просто подорвать доверие к Туску, как наиболее вероятному оппонента на президентских выборах. Дуда в них участвовать не будет, поскольку это его вторая каденция, но у "ПиС" есть не менее пяти сильных кандидатов ему на замену. Зерновая блокада – это отчасти ранний старт "ПиС" на президентских выборах. Поэтому "ПиС" блокаду активизирует и будет продолжать, сколько сможет, пока перед ней не возникнет новая тема, на которую она переключится.

Но есть несколько причин, по которым "ПиС" будет максимально долго цепляться за блокаду границы.

Прежде всего, это её давнее противостояние с Брюсселем по очень широкому спектру вопросов, включая тему абортов. Нынешние новации Еврокомиссии для аграрного сектора – это удобная почва для проявления "ПиС" своего евросекптицизма в качестве агитации под региональные выборы в Польше в апреле и под выборы в Европарламент в июне. По этой причине блокада, расширенная с 20 февраля на всю границу, будет продолжаться до выборов в апреле.

Второе – специфика электоральной карты Польши и место на ней "ПиС". Наглядно эта специфика проявилась сейчас очень своеобразно. Во Франции и в Испании те фермеры, которые недовольны новациями ЕС, блокируют правительственные здания в Париже и Мадриде и дороги к столицам, а тут они блокируют границу так, словно правительство Польши находится в Киеве, а не в Варшаве.

Причина в электоральной карте. Избиратели в юго-западных областях Польши, которые были в Германской империи, более 20 лет отдают предпочтение партиям либерально-демократической ориентации и там доминируют партии из "Гражданской коалиции". По всей видимости это связано не только с давней историей, но и тем, что после 1945 г. туда массово переселили поляков из СССР и украинцев с востока Польши. Аналогично им голосует и Варшава. В областях, входивших в состав Российской и Австро-Венгерской империй, избиратели настроены более консервативно и там доминирую партии коалиции вокруг "ПиС". Поэтому коалиция "Конфедерация", в которой есть даже монархическая партия, присутствует на юго-востоке, но отсутствует на юго-западе. Симметрично "левые" партии отсутствуют на юго-востоке, но заметны на юго-западе.

К электоральной карте Польши есть два уточнения. Первое, консервативные партии типа "ПиС" – это не партии сёл и местечек, как в Чехии. Коалиция "ПиС" доминирует в Люблине, Петрокове, Катовице и имеет преимущество над "Гражданской коалицией" в Кракове. Второе – на севере Польши и на юго-востоке есть округа, где "Гражданская коалиция" обошла "ПиС". Поэтому электоральная карта на юго-востоке и севере похожа на шкуру леопарда с пятнами таких округов.

По этой причине фермеры и блокируют границу с Украиной, а не столицу Польши, как в других странах Европы. Блокада Варшавы больно ударит по имиджу "ПиС" в столице, а на границе в Люблинском воеводстве союз "ПиС" и "Конфедератов" работает на своём поле и мобилизуют свой электорат на апрельские выборы. Поэтому нет видимых причин ждать, что эта блокада прекратится раньше 7 апреля, когда в Польше пройдут выборы. Разумеется, если правительство "Коалиции трёх" не будет снимать её силовыми методами, что маловероятно. За месяц блокада морально исчерпается и надоест, но "Конфедераты" и "ПиС" постараются тянуть её в ужатом формате до июня и выборов в Европарламент.

Эта блокада ещё и отчасти заимствование поляками американского опыта. Глядя на то, как демократы приклеивают к Украине пожары на Гавайях и Израиль, а республиканцы границу с Мексикой, поляки решили, а чем мы хуже, тем более что Украина к нам ближе, чем к США. Это становится уже тенденцией – хочешь быть услышанным – приклей свои проблемы к Украине на фоне российско-украинской войны.

При всех негативах в этой тенденции есть два позитива. Первый удачно сформулировал конгрессмен-республиканец, заявивший: "По-видимому надо переименовать Техас в штат Украина, чтобы Байден обратил внимание на его проблемы". Теперь в Техасе все знают об Украине, осталось только побрататься. Граница – общая проблема для Техаса и Украины, а администрация Байдена решает её очень специфически. Зато Москва не нудит, что якобы мир устал от Украины.

Второй позитив – "ПиС" и блокада дали волшебный пендель правительству Зеленского, которым заставляют шевелиться в направлении оформления на практике, а не только на бумаге вхождения Украины в Евросоюз. Блокада принуждает президента и правительство в ускоренном темпе делать ту работу, которые они должны были сделать ещё два-три года назад. Но поскольку "Слуги народа" шли во власть не для того, чтобы работать, то маємо те, що маємо.

В результате инициатива у поляков, при чём в большей степени у оппозиции, чем у правительства. В итоге министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский выступил с призывом к блокадникам не увлекаться, начать переговоры с правительством, и заверил, основные их требования уже учтены. Украинским зерновым, подсолнечнику и рапсу въезд в Польшу разрешён только транзитом, а факты утечки транзитного зерна не подтверждаются. Секерскому можно верить. Борьбой с оседанием в Польше транзитного зерна занималось ещё правительство "ПиС", которому тогда это было не нужно. Но так как теперь "ПиС" в активной оппозиции, то она раздувает муху в слона и снимает фильм ужасов "Потоп" об украинских продуктах, наводняющих Польшу и весь ЕС.

Определённое рацио в кинопродукции от "ПиС" есть. Ещё в 1980-ые было сделано наблюдение – в СССР дотируют сельское хозяйство, чтобы оно производило больше, а на загнивающем Западе дотируют, чтобы производило меньше. При этом в СССР и соцлагере была плановая экономика, которая всё замечательно учитывала до мельчайших деталей, а на Западе – рыночный хаос.

С тех пор рыночный хаос так усугубился, что ввели квоты для производителей во избежание снижения цен и разорения фермеров, чего и опасаются в Польше, где культ агрария исповедую почти все партии. С этой целью евробюрократия ввела также стандарт кривизны для огурцов, калибровку яблок и тому подобное, что вызывает восторги у одних потребителей, и едкий сарказм у других потребителей и производителей. В итоге Запад загнил до такой степени, что сейчас Еврокомиссия хочет ужесточить стандарты, а также вывести 10% посевных площадей под ландшафты и ещё 20% площадей под выращивание продуктов только на органических удобрениях. Это на фоне того, что после выхода РФ из зерновой сделки даже ООН почти год не говорит о голодающей Африке.

Фермеры везде недовольны и осаждают столицы, а в Польше границу с Украиной. При этом не только оппозиционная "ПиС", но и правительство "Коалиции трёх" поднимают тему квот в ЕС для таких "чувствительных" продуктов из Украины как сахар, птица, яйца, мёд, фрукты, растительное масло и яблочный сок. Для поляков Украина это ещё и причина обсудить с Брюсселем собственные квоты на рынках ЕС. В результате Шмыгаль ездил 15 февраля в Варшаву для обсуждения всего этого с Туском, притом, что обсуждать это надо было ещё в 2020 г. Но тогда обсуждения свернули, поскольку Зеленский был не вполне уверен, что Украине надо в Евросоюз, впал в кучмовскую многовекторность и развернул торговлю с РФ, которую сворачивали два постмайданные правительства. Теперь обещает переформатировать Кабмин, подобно тому, как переформатировал руководство ВСУ, и уже циркулирует слух, что Шмыгаль в марте уйдёт в отставку по состоянию здоровья. После этого кто-то другой поедет в Варшаву обсуждать по новой с Туском то, что уже обсуждал Шмыгаль. Вряд ли это целесообразно до снятия зерновой блокады, которая является в основном продуктом политической и предвыборной борьбы в Польше.

У правительства Украины есть два варианта реагирования на неё. Первый – активный с включением в межпартийную и идеологическую борьбы в Польше, которая ближе, чем США и не меньше важна для нас, чем они. Но это не с партий, которая ни рыба, ни мясо, и не в условиях, когда Верховная Рада второй год закрыта на политический карантин. Как не парадоксально, но президент побаивается парламента, в котором у него абсолютное большинство. Лично Зеленский тут тоже прорыв совершить не сможет, поскольку он не политик с харизмой, а чтец-декламатор и посредственный актёр.

Поэтому остаётся второй – пассивный вариант реагирования, который и реализуется. Обсуждать с правительство Польши квоты и другие моменты и ждать, пока оно само разберётся со своей оппозицией, а оппозиции надоест игра в блокаду. Симметричная блокада трёх пунктов пропуска на границе со стороны Украины, начатая с 20 февраля, – это самая большая глупость, какую можно было совершить в такой ситуации. Хочется надеяться, что это только глупость, и ничего кроме неё. На границе следует проявлять максимум дружелюбия, вплоть до раздачи печенья и сувениров въезжающим полякам, и установить бигборды, осуждающие на польском языке тех, кто подрывает дружбу между двумя нациями. Обойдётся это не дороже тех менор, которые на Хануку уставили в Киеве и других городах Украины. Польские блокадники и без нас сами глупостей наделают.