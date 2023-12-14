Препарат для розрідження крові від Bayer провалився

Німецька корпорація Bayer покладала великі надії на нову розробку – препарат для розрідження крові Асундексіан. Передбачалося, що засіб стане гідним наступником протитромботичного препарату Ксарелто, у якого закінчується термін дії патентів. Однак Асундексіан не пройшов тест на ефективність, що спонукало компанію зупинити третю фазу випробування. Препарат конкурентів Pfizer's Eliquis виявився більш ефективним.

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Не виправдав прогнозів

Асундексіан, за прогнозами аналітиків, мав приносити компанії дохід 5,5 млрд доларів на рік. Однак інгібітор фактора XIa показав меншу ефективність порівняно із двома аналогічними препаратами від інших виробників – Bristol Myers Squibb та Pfizer's Eliquis. На третій фазі дослідження Bayer достроково припинив дослідження.

Біофармацевтичні компанії вважають, що пригнічення фактора XIa може стати ефективним способом для захисту від утворенню тромбів у венах без підвищення ризику кровотечі.

Відділення тромбозу від гемостазу могло б забезпечити ефективність таких препаратів, як Eliquis, без побічних ефектів. Для Bayer ця перспектива відкривала можливість компенсувати майбутню втрату патентного захисту на Ксарелто – препарат, який компанія продає через Johnson & Johnson. Однак у клінічних випробуваннях Асундексіан не показав вражаючих результатів. Торік препарат так і не зміг перевершити плацебо в декількох проміжних випробуваннях, учасниками яких були одужуючі пацієнти після серцевих нападів та інсульту. Нині ж ліки не пройшли третю фазу випробувань.

Чи врятують додаткові дослідження?

В одному з останніх досліджень OCEANIC-AF експерти залучили пацієнтів із фібриляцією передсердь, схильних до ризику інсульту. Їх розподілили на дві групи: у першій учасники приймали Асундексіан, а в другій Еліквіс. Проміжний аналіз даних показав незалежному комітету, що Асундексіан мав меншу ефективність порівняно з контрольною групою. Це й спонукало Bayer зупинити дослідження.

Компанія планує проаналізувати дані, щоб зрозуміти, чому Асундексіан виявився неефективним. Німецький виробник провів додаткове дослідження до OCEANIC-AF у пацієнтів з фібриляцією передсердь із високим ризиком інсульту або системної емболії. Bayer також продовжує тестувати свій інгібітор фактора XIa в іншому дослідженні – OCEANIC-STROKE.

"Дані нового дослідження OCEANIC-STROKE свідчать про користь антикоагулянтної терапії як додаток до стандартного лікування для тих пацієнтів, які не мають інших адекватних варіантів лікування", - заявила компанія.

У дослідженні OCEANIC-STROKE експерти порівняли ефект додавання Асундексіану чи плацебо до стандартної терапії, яку призначають пацієнтам після гострого ішемічного інсульту чи міні-інсульту високого ризику. Успіх у дослідженні може дозволити Bayer отримати прибуток від Асундексіану. Однак невдалі клінічні дані OCEANIC-AF викликають у експертів сумніви щодо того, чи зможе препарат виправдати нові очікування Bayer.

Зазначимо, одна із причин кризи, з якою зіткнулась компанія у фармацевтичному підрозділі, пов'язана з розробкою експериментального препарату Асундексіан. У зв'язку з цим акції корпорації впали на рекордні 21% на торгах у Франкфурті. Незважаючи на невдалі результати досліджень, Bayer все ще шукає нові можливості для виходу препарату на ринок.