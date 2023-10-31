10 фактів про рак молочної залози

Рак молочної залози – не вердикт. Нові технології діагностування та лікування дозволяють жінкам ефективно долати захворювання й далі проживати повноцінне, здорове життя.

За останніми даними ООН, від раку молочної залози щорічно помирають близько 685 000 жінок. При цьому захворювання найчастіше виявляють у жінок без будь-яких факторів ризику, за винятком статі та віку. Що ми маємо знати про рак молочної залози? Які фактори ризику врахувати? Та чи існує профілактика цього захворювання?

Регулярне обстеження: допомога чи самонавіювання?

Рак молочної залози - один із найпоширеніших видів раку, який утворюється в клітинах молочної залози. Наприклад, у Великій Британії захворювання вважається найпоширенішим типом онко, який вражає жінок віком понад 50 років. У США рак молочної залози посідає друге місце серед найпоширеніших видів раку. Приблизно у кожної сьомої жінки протягом життя діагностується рак молочної залози.

Якщо захворювання виявлено на ранній стадії, є всі шанси на одужання, - впевнені експерти. Тому вкрай важливо, щоб жінки регулярно проходили обстеження молочних залоз.

Показники виживання при раку молочної залози збільшилися, а кількість смертей, пов'язаних із цим захворюванням, неухильно знижується. На думку експертів, цьому сприяли раннє виявлення, індивідуальний підхід до лікування та краще розуміння хвороби.

Від ущільнень до зміни форми грудей: небезпечні симптоми

Симптомів раку грудей може бути декілька, однак основний із них – це специфічне ущільнення у молочній залозі чи потовщення тканин. Більшість утворень у грудях не є раковими, проте завжди краще показати їх лікарю. Дослідники рекомендують звертатися до фахівця, якщо ви помітили якийсь із цих симптомів:

змінилася форма та розмір однієї або обох грудей;

будь-які виділення із сосків, особливо з прожилками крові;

ущільнення у зоні пахв;

ямочки на шкірі грудей;

висип на соску або навколо нього;

змінилася форма сосків.

Примітно, що біль у грудях не є симптомом раку молочної залози.

Фактори ризику: вік, генетика, спосіб життя

Наразі сучасна медицина не знає точних причин виникнення раку молочної залози. Однак експерти визначають фактори, які підвищують ризики:

вік: захворювання найчастіше діагностується у жінок старше 47 років;

сімейний анамнез: якщо у ваших близьких родичів по жіночій лінії діагностувався рак молочної залози, ви – у зоні ризику;

якщо у вас уже діагностували захворювання;

доброякісна пухлина молочної залози;

ожиріння, зайва вага;

вживання алкоголю, нездоровий спосіб життя.

Що таке спадковий рак молочної залози?

За даними даними вчених, від 5 до 10% випадків раку грудей пов'язані з генними мутаціями, які передаються генетично з покоління до покоління. Дослідники ідентифікували ряд спадкових мутованих генів, які збільшують ризик виникнення раку молочної залози:

Гени раку молочної залози BRCA1 і BRCA2 - найпоширеніші мутовані гени, які можуть спричинити рак молочної залози та яєчників.

Якщо у ваших близьких родичів діагностували рак молочної залози або інші види раку, ваш лікар може порекомендувати зробити аналіз крові для виявлення мутацій в BRCA або інших генах.

Як діагностують рак молочної залози?

Якщо ви помітили кілька симптомів, які можуть вказувати на рак молочної залози, перше, що потрібно зробити, – пройти огляд грудей у ​​лікаря загальної практики. Потім він може направити вас до спеціалізованої клініки для подальшого обстеження.

Обстеження раку молочної залози передбачає скринінг молочних залоз (мамографію) та біопсію - взяття невеликого зразка тканини молочної залози для дослідження під мікроскопом.

Мамографічний скринінг включає рентгенівські знімки молочної залози. Це найпоширеніший спосіб виявлення змін у тканині молочної залози на ранній стадії. Однак не всі види раку може виявити мамографія.

Жінкам із підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози лікарі можуть запропонувати пройти скринінг та генетичне тестування.

Жінкам віком від 50 до 70 років лікарі рекомендують робити скринінг раку молочної залози кожні 3 роки, оскільки ризик виникнення захворювання зростає з віком.

Які види раку молочної залози діагностують?

Оскільки ракові клітини розвиваються в різних частинах грудей, існує декілька типів раку грудей:

Неінвазивний рак молочної залози (карцинома) - виявляється в протоках молочної залози, але не поширюється на тканину молочної залози, яка оточує протоки. Цей тип раку можна виявити під час мамографії. У поодиноких випадках може виявлятися у вигляді ущільнення в грудях.

Інвазивний рак молочної залози характеризується поширенням ракових клітин через слизову оболонку проток у навколишню тканину молочної залози Саме цей тип вважається найпоширенішим.

характеризується поширенням ракових клітин через слизову оболонку проток у навколишню тканину молочної залози Саме цей тип вважається найпоширенішим. Вчені також виділяють менш поширені типи: дольковий рак та запальний рак молочної залози; хвороба Педжету молочної залози.

Рак грудей може поширитись на інші частини тіла через кров або пахвові лімфатичні вузли. У такому разі захворювання лікарі визначають як вторинний чи метастатичний рак.

Яку терапію застосовують при раку молочної залози?

При виявленні раку на ранній стадії є всі шанси вилікувати його до того, як він пошириться на інші частини тіла. Терапія раку грудей включає використання декількох видів лікування:

хірургічне втручання, яке передбачає видалення ушкоджених тканин;

хіміотерапія;

променева терапія;

гормональне чи таргетне лікування.

Якщо рак молочної залози виявляється після його поширення на інші частини тіла, він вважається невиліковним, тому терапія, зазвичай, спрямовано полегшення симптомів.

Чи існує профілактика раку молочної залози?

Оскільки причини раку молочної залози до кінця не вивчені, на даний момент неможливо дізнатися, чи можна його запобігти. Проте експерти рекомендують дотримуватися здорової дієти з переважанням рослинної їжі та корисних жирів, а також відмовитися від куріння та алкоголю:

якщо у вас є зайві кілограми, краще зменшити вагу, підтримуючи його в нормі;

займайтеся фізичною активністю, включаючи спорт та ходьбу;

якнайменше вживайте насичені жири й трансжири;

відмовтеся від алкоголю та куріння.

Жінкам після менопаузи лікарі рекомендують підтримувати здорову вагу. Це пов’язано з тим, що надмірна вага чи ожиріння викликають вироблення більшої кількості естрогену, що може збільшити ризик раку молочної залози.

Як жити, якщо у вас виявили рак молочної залози? Звичайно, хвороба може суттєво вплинути на ваше повсякденне життя. Насамперед це залежить від стадії захворювання. Окрім терапії та здорового способу життя, пацієнтам із таким діагнозом потрібна психологічна підтримка близьких.

Психологи також рекомендують спілкування з іншими людьми, які опинилися у подібній ситуації. Незважаючи на небезпеку захворювання, рак молочної залози сьогодні ефективно лікується. Здорова психологічна атмосфера, своєчасне лікування та бажання пацієнта повернутися до повсякденного життя можуть допомогти назавжди перемогти хворобу.