Їжа як ворог: 5 видів харчової непереносимості

Якщо у вас є харчова непереносимість певного продукту, все, що ви можете зробити - відмовитись від цього продукту, - говорять експерти. Близько 20% населення страждає харчовою непереносимістю яка характеризується проблемами перетравлення конкретних продуктів. Хоча вона не призводить до серйозної алергічної реакції, однак її можна порівняти із отрутою повільної дії.

Порушення обміну речовин, різке схуднення чи набір ваги, спазми, біль у животі, відчуття важкості, метеоризм, запор чи діарея - непереносимість певних продуктів може призвести до вельми неприємних та небезпечних для здоров'я станів. Які існують види харчової непереносимості та як з ними боротися?

Харчова нестерпність: що з чим їдять

Коли вашому організму важко перетравлювати чи засвоювати певну їжу чи її інгредієнт, виникає харчова нестерпність. Це може статися через брак конкретного ферменту, необхідного для розщеплення та перетравлення їжі, а також через чутливість до певної хімічної речовини.

Симптоми харчової непереносимості зазвичай з'являються протягом декількох годин після вживання їжі або інгредієнта та можуть включати надлишковий кишковий газ, здуття і біль у животі, діарею.

Однак, за словами доктора медичних наук, директора відділення дитячої алергії, імунології та ревматології Роберта А. Вуда, у людей можуть також виявлятися не характерні симптоми: "Діагноз стає більш заплутаним, коли люди скаржаться на втому, запаморочення тощо після вживання певних продуктів", - ділиться лікар Вуд.

Відмінності між харчовою непереносимістю та алергією

Говорячи про ці два стани, експерти зазначають: харчова алергія – це імунологічна реакція, а харчова непереносимість – це реакція травної системи.

"Харчова алергія торкається імунної системи. І навіть невелика кількість їжі може спричинити серйозні реакції. А харчова нестерпність є проблемою перетравлення чи метаболізму певної їжі", - пояснює доктор медичних наук, гастроентеролог Дональд Кірбі.

Більшість симптомів харчової непереносимості, як правило, пов'язані з шлунково-кишковим трактом, а симптоми харчової алергії мають зв’язок із імунною системою та можуть включати такі реакції, як кропив'янка, набряки або ускладнене дихання.

5 найпоширеніших харчових непереносимостей

Експерти зі здорового харчування та гастроентерологи виділили 5 найбільш поширених харчових непереносимостей, а також склали перелік продуктів, яких слід уникати людям із кожною непереносимістю.

Лактоза

Лактоза або молочний цукор, який міститься в молочних продуктах, є найбільш поширеною харчовою непереносимістю, від якої страждають приблизно 68% населення у світі. При непереносимості цієї речовини людина не може повністю розщеплювати лактозу, оскільки у неї відсутній необхідний травний фермент лактаза.

Через це після вживання молочних лактозних продуктів можуть виникнути шлунково-кишкові симптоми різної тяжкості. До продуктів з високим вмістом лактози відносяться:

молоко тварин;

йогурт;

вершковий сир;

морозиво.

Фруктоза

За словами доктора Вуда, непереносимість фруктози є однією із найпоширеніших харчових непереносимостей разом із лактозою. Через неї люди не можуть належним чином засвоювати фруктозу – простий цукор, який міститься переважно у фруктах. Його також часто додають як підсолоджувач в оброблені харчові продукти та напої.

Люди з непереносимістю фруктози відчувають біль та здуття живота, метеоризм, діарею протягом кількох годин після вживання фруктози. Щоб їх уникнути, слід уникати фруктози та кукурудзяного сиропу у складі продуктів.

Поширені продукти, що містять фруктозу:

яблука, груші, кавун;

спаржа, броколі;

мед, будь-який фруктовий сік чи сидр;

солодкі газовані та спортивні напої;

кетчуп та соус барбекю з кукурудзяного сиропу;

хлібобулочні вироби, солодощі.

FODMAP

Продукти FODMAP містять кілька типів вуглеводів та цукрів, які погано всмоктуються у кишківнику. Тому люди з непереносимістю деяких FODMAP можуть відчувати гази, здуття живота, нудоту та почуття переповнення шлунка. "Непереносимість FODMAP досить часто спостерігається у людей із синдромом роздратованого кишківника", - зазначає доктор Кірбі.

Вуглеводи, які відносяться до FODMAP:

фруктоза - міститься у фруктах, меді, кукурудзяному сиропі з високим вмістом фруктози;

лактоза - міститься в молочних продуктах, таких як сир, йогурт та молоко;

фруктоолігосахариди або фруктани - містяться у житі, пшениці, капусті, цибулі та часнику;

галактоолігосахариди або галактани - містяться у квасолі, сочевиці та нуті;

поліоли, включаючи сорбіт, маніт, ксиліт і мальтит - містяться в цукрових спиртах та фруктах з кісточками або насінням, таких як авокадо, вишня та персики.

Дотримання дієти з низьким вмістом FODMAP може допомогти покращити травлення та обмін речовин.

Сульфіти

Сульфіти - це сполуки, які додаються в продукти харчування та напої, щоб продовжити термін їх зберігання. До кінця незрозуміло, що саме викликає розвиток непереносимості сульфітів, та за словами лікаря Кірбі, цей тип харчової непереносимості "зазвичай вражає пацієнтів зі схильністю до важкої астми".

Людям із непереносимістю сульфітів, можливо, доведеться уникати таких продуктів та напоїв як:

пива, вина, безалкогольних напоїв;

сухофруктів, консервованих фруктів та овочів;

м'ясних делікатесів і приправ;

печива й крекерів.

Тирамін

Тирамін - це природна речовина, яка міститься в продуктах і напоях, особливо ферментованих чи маринованих. За словами лікаря Кірбі, люди, які страждають на мігрень, можуть мати непереносимість тираміну, а тим, хто приймає інгібітори моноаміноксидази, можливо, доведеться обмежити вживання тираміну або повністю відмовитися від нього. До продуктів із високим вмістом тираміну відносяться:

червоне вино, пиво;

копчене м'ясо, бекон, ковбаси;

витримані сири;

хліб на заквасці;

малина, баклажани, помідори.

Як діагностують та лікують харчову непереносимість?

Процес діагностики харчової непереносимості непростий, оскільки немає точних тестів. Натомість лікар може порекомендувати уникати вживання продуктів, до яких у вас може бути непереносимість, а потім спостерігати за будь-якими змінами ваших симптомів. Потім ви знову додасте цю їжу до свого раціону, зазначивши, чи з'являться якісь симптоми знову.

За словами лікаря Вуда, основним методом лікування харчової непереносимості є обмеження проблемної їжі дозами, які здаються переносимими.

Зокрема, у разі непереносимості лактози можна приймати безрецептурну добавку, відому як препарат ферменту лактази, для "поповнення недостатнього ферменту", - додає він.

Виявивши у себе симптоми харчової нестерпності, варто звернутися до лікаря. Щоправда, не кожен лікар-дієтолог чи гастроентеролог візьметься за харчову алергію чи непереносимість, оскільки це може вимагати деякої детективної роботи як з боку пацієнта, так і з боку лікаря, - зазначають експерти. Найкращий ваш союзник у такому разі – дотримання дієти з відмовою певних продуктів.