Еда как враг: 5 видов пищевой непереносимости

Если у вас есть пищевая непереносимость определенного продукта, все, что вы можете сделать, - простить и отпустить этот продукт, - говорят эксперты. Около 20% населения страдают пищевой непереносимостью, которая характеризуется проблемами переваривания конкретных продуктов. Хотя она не приводит к серьезной аллергической реакции, но ее можно сравнить с ядом медленного действия.

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Нарушения обмена веществ, резкое похудение или набор веса, спазмы, боли в животе, ощущение тяжести, метеоризм, запор или диарея - непереносимость определенных продуктов может привести к весьма неприятным и опасным для здоровья состояниям. Какие существуют виды пищевой непереносимости и как с ними бороться?

Пищевая непереносимость: что с чем едят

Когда вашему организму трудно переваривать или усваивать определенную пищу или ее ингредиент, возникает пищевая непереносимость. Это может произойти из-за нехватки конкретного фермента, необходимого для расщепления и переваривания пищи, а также из-за чувствительности к определенному химическому веществу.

Симптомы пищевой непереносимости обычно появляются в течение нескольких часов после употребления пищи или ингредиента и могут включать: избыточный кишечный газ, вздутие и боль в животе, диарею.

Однако, по словам доктора медицинских наук, директора отделения детской аллергии, иммунологии и ревматологии Роберта А. Вуда, у людей могут также проявляться не характерные симптомы: "Диагноз становится более запутанным, когда люди жалуются на усталость, затуманенность сознания и т. д. при употреблении определенных продуктов", - говорит доктор Вуд.

Различия между пищевой непереносимостью и аллергией

Говоря об этих двух состояниях, эксперты отмечают: пищевая аллергия - это иммунологическая реакция, а пищевая непереносимость - это реакция пищеварительной системы.

"Пищевая аллергия затрагивает иммунную систему. И даже небольшое количество еды может вызвать серьезные реакции. А пищевая непереносимость является проблемой переваривания или метаболизма определенной пищи", - объясняет доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Дональд Кирби.

Большинство симптомов пищевой непереносимости, как правило, связаны с желудочно-кишечным трактом, а симптомы пищевой аллергии связаны с иммунной системой и могут включать такие реакции, как крапивница, отеки или затрудненное дыхание.

5 самых распространенных пищевых непереносимостей

Эксперты по здоровому питанию и гастроэнтерологи выделили 5 самых распространенных пищевых непереносимостей, а также составили список продуктов, которых следует избегать людям с каждой непереносимостью.

Лактоза

Лактоза или молочный сахар, который содержится в молочных продуктах, является наиболее распространенной пищевой непереносимостью, от которой страдают примерно 68% населения в мире. При непереносимости этого вещества человек не может полностью расщеплять лактозу, поскольку у него отсутствует необходимый пищеварительный фермент лактаза.

В связи с этим после употребления лактозных молочных продуктов могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы разной тяжести. К продуктам с высоким содержанием лактозы относятся:

молоко животных;

йогурт;

сливочный сыр;

мороженое.

Фруктоза

По словам доктора Вуда, непереносимость фруктозы является одной из наиболее распространенных пищевых непереносимостей наряду с лактозой. Из-за нее люди не могут должным образом усваивать фруктозу - простой сахар, который в основном содержится во фруктах. Его также часто добавляют в качестве подсластителя в обработанные пищевые продукты и напитки.

Люди с непереносимостью фруктозы испытывают боль и вздутие живота, метеоризм, диарею в течение нескольких часов после употребления фруктозы. Чтобы их избежать, следует избегать фруктозы и кукурузного сиропа в составе продуктов.

Распространенные продукты, содержащие фруктозу:

яблоки, груши, арбуз;

спаржа, брокколи;

мед, любой фруктовый сок или сидр;

сладкие газированные и спортивные напитки;

кетчуп и соус барбекю из кукурузного сиропа;

хлебобулочные изделия, сладости.

FODMAP

Продукты FODMAP содержат несколько типов углеводов и сахаров, которые плохо всасываются в кишечнике. Поэтому люди с непереносимостью некоторых FODMAP могут испытывать газы, вздутие живота, тошноту и чувство переполнения желудка. "Непереносимость FODMAP довольно часто наблюдается у людей с синдромом раздраженного кишечника", - отмечает доктор Кирби.

Углеводы, которые относятся к FODMAP:

фруктоза - содержится во фруктах, меде, кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы;

лактоза - содержится в молочных продуктах, таких как сыр, йогурт и молоко;

фруктоолигосахариды или фруктаны - содержатся во ржи, пшенице, капусте, луке и чесноке;

галактоолигосахариды или галактаны - содержатся в фасоли, чечевице и нуте;

полиолы, включая сорбит, маннит, ксилит и мальтит - содержатся в сахарных спиртах и ​​фруктах с косточками или семенами, таких как авокадо, вишня и персики.

Соблюдение диеты с низким содержанием FODMAP может помочь улучшить пищеварение и обмен веществ.

Сульфиты

Сульфиты - это соединения, которые добавляются в продукты питания и напитки, чтобы продлить их срок хранения. До конца неясно, что именно вызывает развитие непереносимости сульфитов, по словам доктора Кирби, этот тип пищевой непереносимости "обычно поражает пациентов со склонностью к тяжелой астме".

Людям с непереносимостью сульфитов, возможно, придется избегать таких продуктов и напитков:

пива, вина, безалкогольных напитков;

сухофруктов, консервированных фруктов и овощей;

мясных деликатесов и приправ;

печенья и крекеров.

Тирамин

Тирамин - это природное вещество, которое содержится в продуктах и напитках, особенно в ферментированных или маринованных. По словам доктора Кирби, люди, страдающие мигренью, могут иметь непереносимость тирамина, а тем, кто принимает ингибиторы моноаминоксидазы, возможно, придется ограничить потребление тирамина или полностью отказаться от него. К продуктам с высоким содержанием тирамина относятся:

красное вино, пиво;

копченое мясо, бекон, колбасы;

выдержанные сыры;

хлеб на закваске;

малина, баклажаны, помидоры.

Как диагностируют и лечат пищевую непереносимость?

Процесс диагностики пищевой непереносимости непрост, поскольку не существует точных тестов. Вместо этого врач может порекомендовать избегать употребления продуктов, к которым у вас может быть непереносимость, а затем наблюдать за любыми изменениями ваших симптомов. Затем вы снова добавите эту пищу в свой рацион, отметив, появятся ли какие-либо симптомы снова.

По словам доктора Вуда, основным методом лечения пищевой непереносимости является ограничение проблемной пищи дозами, которые кажутся переносимыми.

В частности, в случае непереносимости лактозы также можно принимать безрецептурную добавку, известную как препарат фермента лактазы, для "восполнения недостающего фермента", - добавляет он.

Обнаружив у себя симптомы пищевой непереносимости, можно обратиться к врачу. Правда, не каждый врач-диетолог или гастроэнтеролог возьмется за пищевую аллергию или непереносимость, поскольку это может потребовать некоторой детективной работы, как со стороны пациента, так и со стороны врача, - говорят эксперты. Лучший ваш союзник в таком случае - соблюдение диеты с исключением определенных продуктов.