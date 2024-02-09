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Популярний препарат від печії, що викликає рак

Віктор Литвиненко

Популярний препарат від печії, що викликає рак

Скандально відомий препарат Zantac від британської фармацевтичної компанії GSK, рекомендований при виразці та печії, вилучили з аптек по всьому світу ще у 2019 році. Експерти виявили у ньому підвищений вміст токсичної речовини N-нітрозодиметиламіну, яка може викликати рак. Багатотисячні судові позови від постраждалих, у яких розвинувся рак після тривалого прийому ліків, коштувало компанії 5 млрд. доларів.

Нещодавно GSK врегулювала останній судовий позов у ​​Каліфорнії, повністю закривши дорогі судові розгляди. Примітно, що в США та Європі заборонено та вилучено з аптек Zantac і всі похідні ліки з діючою речовиною ранітидин. В Україні препарати ранітидину можна купити в будь-якій аптеці. Чим небезпечний популярний від печії препарат і чому від нього відмовилися Європа та США?

Zantac: найпопулярніший препарат виявився канцерогенним?

У 2019 році більшість виробників та аптек у світі зупинили продажі Zantac, побоюючись, що його активний інгредієнт ранітидин згодом розкладається та утворює небезпечну хімічну речовину НДМА. N-нітрозодиметиламін - це поширений канцероген, який має виражену гепатотоксичну дію та може спровокувати ракові захворювання.

Хоча НДМА може бути присутнім у їжі та воді, та дослідження показали, що у великих кількостях він викликає рак.

Враховуючи дані експертів, а також безперервні судові позови на виробника GSK у 2020 році агентство FDA зняло з ринку Zantac та його непатентовані версії, що також викликало хвилю судових розглядів.

Препарат Zantac, схвалений більше чотирьох десятиліть тому, став найбільш популярним лікарським засобом у світі. А в 1988 році одним із перших ліків, річний обсяг продажів якого перевищив 1 млрд. доларів. Станом на жовтень 2023 р. компанія GSK зіткнулася з близько 79 000 судових справ, пов'язаних із Zantac лише у США.

Умови зберігання мають значення

Коли агентство FDA вимагало від виробників негайного вилучення з ринку препаратів ранітидину, вже з'явилися клінічні дані про токсичність N-нітрозодиметиламіну. Експерти дійшли висновку, що речовина може викликати рак та збої у роботі печінки та кишківника. Наприклад, дослідження довели, що менше 1 мг N-нітрозодиметиламіну може викликати мутації у клітинах мишей.

Агентство встановило, що кількість домішок у препаратах з ранітидином збільшується з часом, а при зберіганні ліків при температурі вище кімнатної, може викликати токсичну дію.

"Хоч ми не спостерігали неприйнятних рівнів НДМА у багатьох протестованих нами зразках, однак ми не знаємо, в яких умовах та як довго міг зберігатись продукт. Зважаючи на це, ми вирішили, що ранітидин не повинен бути доступним для споживачів та пацієнтів, оскільки ми не можемо гарантувати його якість", - зазначила докторка медичних наук, директорка FDA Джанет Вудкок.

Нові випробування FDA, засновані на даних кількох лабораторій, підтвердили, що рівні NDMA підвищуються в ранітидині навіть за нормальних умов зберігання. Було виявлено, що речовина значно збільшується у зразках, які зберігаються за рекомендованих температур зберігання.

Декілька досліджень агентства також показали, що чим старший продукт ранітидину, тим вищий у ньому рівень NDMA. Це може підвищити рівень токсичності препарату.

Враховуючи дані експертів, у США та більшості країн Європи ліки на основі ранітидину повністю вилучені з продажів.

Незважаючи на скандальну репутацію препарату, ранітидин в Україні можна придбати у будь-якій аптеці. Препарати рекомендовані для комплексної терапії виразкових захворювань шлунково-кишкового тракту та при печії.

Незважаючи на незначний рівень речовини N-нітрозодиметиламіну в препаратах ранітидину, міжнародні експерти не рекомендують застосовувати цей продукт. При порушенні температури і терміну зберігання, технології виробництва, ранітидин може стати небезпечним канцерогенним препаратом, який точно не принесе користі вашому здоров'ю.

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