1 жовтня – День вчителя: привітання у прозі та віршах

У 2023 році в Україні День вчителя випадає на 1 жовтня. Це особливе свято, яке відзначається в країні вже другий рік поспіль, але в умовах повномасштабної війни, спровокованої росією. Попри тяжкі обставини, вчителі продовжують працювати та надавати знання українським дітям.

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Усім вчителям, незалежно від предмета, вікової групи учнів або посади, потрібно виразити вдячність та підтримку, особливо в цей складний період.

Привітання з Днем учителя у віршах

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш — найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

***

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров'я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

***

Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,

А ті, що були – радісно зітре!

Зміцнить здоров'я, від проблем позбавить,

І щастя Вам надовго принесе!

Ви поруч із дітьми щоднини

Долали знань людських глибини,

Вели за руку через терни

До професійних до зірок!

Нехай Вам Бог назад поверне

Те, що давали крок за крок,

Такими ж будьте молодими

Як і сьогодні школярі!

***

Привітання з Днем вчителя в прозі

Це особлива дата, коли ми вітаємо всіх, хто навчає і надає знання. Ваша праця є неоціненним внеском у формування майбутнього України. Бажаю вам наснаги та успіхів в усіх професійних зусиллях. Нехай кожен ваш учень і кожна учениця стають самобутніми, свідомими та успішними. З Днем вчителя!

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Вітаю, шановні колеги, з нашим професійним днем! Наша праця є дорогоцінним вкладом у молоде покоління. Ви навчаєте не тільки наукам, а й навичкам, цінностям, які складають основу для життя у нашому суспільстві. Ваша енергія та вміння зробити урок цікавим – це справжнє мистецтво. Нехай кожен день принесе вам нові знання, відкриття та натхнення. Бажаю вам великого задоволення від своєї роботи, успіхів у досягненні професійних цілей та великої підтримки від учнів, батьків та колег!

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Вітаємо наших улюблених вчителів! Чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота – це не просто праця – це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. З Днем вчителя!

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Вітаємо наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом! Хай вам ніколи не вривається терпець, а учні не змушують зайвий раз дратуватись! Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приноситимуть радість! Бажаємо вам здоров'я, наснаги, запалу до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям!

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Вітаю з Всесвітнім днем вчителя! Нехай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для Вашого серця, нехай кожен урок, даний Вами, дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але і віру в хороше, надію на краще, різнокольорові мрії та силу прагнення до них. Залишайтеся мудрим і добрим, тямовитим і обізнаним, цікавим і чудовим учителем, на життєвій дорозі якого горять вогні удачі, щастя і любові.

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Найтепліші та найщиріші поздоровлення з Днем вчителя. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогий вчитель, наставник, мудрий порадник. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло.

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Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо Вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта – в наших серцях.

1 жовтня українці також святкують одне з найважливіших християнських свят – Покрову Пресвятої Богородиці.

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