14-річний хлопець із Калуша виготовив буржуйку для військових за власним макетом (фото)
Мешканець Калуської громади Артур Поліщук власноруч виготовив буржуйку із підручних матеріалів для наших захисників.
Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда на своїй сторінці у Facebook. За його словами, Артур любить і столярувати, зібрав 15 літрів меду з власного вулика та дороблює вже другий. Також, він сказав, що будуть ще буржуйки.
"Учень 9 класу Пійлівського ліцею захоплюється обробкою металів з 10 років. Рік назад на заколядовані кошти придбав зварювальний апарат. А впродовж усього часу підкуповує й інші потрібні для роботи інструменти. Навіть має в одному з магазинів Калуша вже й картку на знижки", – йдеться у дописі.
Першим виробом 14-річного хлопця був мангал. Він також зробив жердину для українського прапора, який майорить посеред двору. А далі у нього з'явилась ідея з буржуйкою, яку він виготовив сам удома за 2 дні, за власним макетом "як підказувало серце". Для корпусу він використав старий газовий балон та інші підручні матеріали.
"Насправді пічка дуже зручна: легка (до 10 кг), її добре транспортувати, бо невелика. Пристосована для підігріву їжі. Коли передавав її у ГО "Чисті серця Калуш", то й волонтери нагодилися, які зразу ж і завантажили її в машину, яка їде на фронт. Тепер буржуйка грітиме наших захисників на Бахмутському напрямку", – додав Андрій Найда.
Раніше, дідусь з Буковини задонатив на ЗСУ півмільйона гривень та отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
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