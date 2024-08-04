15 млн доларів на вітер: на Запорізькому напрямку бійці СБУ спалили російський "Солнцепьок" (відео)
На одному з напрямків фронту бійці Служби безпеки України знищили тяжку вогнеметну систему російської армії ТОС-1А "Солнцепьок". Вартість цієї системи окупантів оцінюється в 15 мільйонів доларів.
Як повідомили в СБУ, ця вогнеметна система, "яка є гордістю російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті", була ліквідована на Запорізькому напрямку.
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Відео роботи Сил оборони України по ТОС опубліковане в офіційному Telegram-каналі СБУ.
"Під час розвідки бійці зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова завдавати ударів. Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", – прокоментували це відео у відомстві.
Нагадаємо, днями прикордонники на Півдні України ліквідували ворожу станцію звʼязку завдяки FPV-дрону.
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