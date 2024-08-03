Прикордонники уразили ворожу станцію звʼязку на Півдні (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Півдні України.

Там прикордонники ліквідували ворожу станцію звʼязку. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

"Аеророзвідка Держприкордонслужби на Південному напрямку продовжує виявляти та нищити ворожі цілі. Внаслідок влучного застосування fpv-дрона ворожа станція звʼязку отримала статус: "знищена", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили станцію зв'язку російських загарбників. На наступних кадрах видно ліквідацію техніки окупантів.

Точний час та місце знищення не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Криму атакували судноремонтний завод ЧФ росії.

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