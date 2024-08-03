Пограничники поразили вражескую станцию связи на Юге (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Юге Украины.

Там пограничники ликвидировали вражескую станцию связи. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Аэроразведка Госпогранслужбы на Южном направлении продолжает выявлять и уничтожать враждебные цели. В результате точного применения fpv-дрона вражеская станция связи получила статус: "уничтожена", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили станцию связи российских захватчиков. На следующих кадрах видна ликвидация техники оккупантов.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Крыму атаковали судоремонтный завод ЧФ россии.

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