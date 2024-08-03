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Война в Украине

Пограничники поразили вражескую станцию связи на Юге (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники поразили вражескую станцию связи на Юге (видео)
Пограничники поразили вражескую станцию связи на Юге

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Юге Украины.

Там пограничники ликвидировали вражескую станцию связи. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Аэроразведка Госпогранслужбы на Южном направлении продолжает выявлять и уничтожать враждебные цели. В результате точного применения fpv-дрона вражеская станция связи получила статус: "уничтожена", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили станцию связи российских захватчиков. На следующих кадрах видна ликвидация техники оккупантов.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Крыму атаковали судоремонтный завод ЧФ россии.

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