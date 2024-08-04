15 млн долларов на ветер: на Запорожском направлении бойцы СБУ сожгли российский 'Солнцепек' (видео)

На одном из направлений фронта бойцы Службы безопасности Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему российской армии ТОС-1А "Солнцепек". Стоимость этой системы оккупантов оценивается в 15 миллионов долларов.

Как сообщили в СБУ, эта огнеметная система, "являющаяся гордостью российского ВПК и редкой целью на фронте", была ликвидирована на Запорожском направлении.

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Видео работы Сил обороны Украины по ТОС опубликован в официальном Telegram-канале СБУ.

"Во время разведки бойцы зафиксировали позицию системы, которая была оснащена полным боекомплектом и готова наносить удары. После яркого фейерверка, экипаж исчез вместе со всей установкой", – прокомментировали это видео в ведомстве.

Напомним, на днях пограничники на Юге Украины ликвидировали вражескую станцию связи благодаря FPV-дрону.

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