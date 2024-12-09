2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень

За даними Служби зміни клімату (C3S), 2024 рік увійде в історію як найтепліший із моменту початку спостережень, повідомляє Reuters. Експерти прогнозують, що надзвичайно високі температури збережуться щонайменше в перші місяці наступного року.

Згідно зі статистикою за січень-листопад, середня глобальна температура 2024 року вперше перевищить доіндустріальні показники (1850-1900 років) на понад 1,5 °C. Попередній рекорд належав 2023 року. Про це повідомляє Служба зміни клімату (C3S), передає Reuters.

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Рік був позначений масштабними природними катаклізмами:

Посухи: Італія та Південна Америка постраждали від критичної нестачі води.

Італія та Південна Америка постраждали від критичної нестачі води. Повені: Стихія вразила Непал, Судан та європейські країни.

Стихія вразила Непал, Судан та європейські країни. Спека: Надзвичайно високі температури фіксувалися в Мексиці, Малі та Саудівській Аравії.

Надзвичайно високі температури фіксувалися в Мексиці, Малі та Саудівській Аравії. Циклони: США та Філіппіни зазнали руйнівних штормів.

Науковці попереджають, що наслідки потепління продовжать проявлятися у вигляді небезпечних хвиль спеки, посух, лісових пожеж і тропічних циклонів.

Нагадаємо, спека до 28 градусів та заморозки: чим дивуватиме погода на початку жовтня.

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