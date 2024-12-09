2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений
По данным Службы изменения климата (C3S), 2024 войдет в историю как самый теплый с момента начала наблюдений, сообщает Reuters. Эксперты прогнозируют, что чрезвычайно высокие температуры сохранятся, по меньшей мере, в первые месяцы следующего года.
Согласно статистике за январь-ноябрь, средняя глобальная температура 2024 впервые превысит доиндустриальные показатели (1850-1900 годов) более чем на 1,5 °C. Предыдущий рекорд принадлежал 2023 году. Об этом сообщает Служба изменения климата (C3S), передает Reuters.
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Год был отмечен масштабными природными катаклизмами:
- Засухи Италия и Южная Америка пострадали от критической нехватки воды.
- Наводнения: Стихия поразила Непал, Судан и европейские страны.
- Жара: Чрезвычайно высокие температуры фиксировались в Мексике, Мали и Саудовской Аравии.
- Циклоны: США и Филиппины подверглись разрушительным штормам.
Ученые предупреждают, что последствия потепления продолжат проявляться в виде опасных волн жары, засух, лесных пожаров и тропических циклонов.
Напомним, с жара до 28 градусов и заморозки: чем будет удивлять погода в начале октября.
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