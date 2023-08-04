4 серпня – День святої рівноапостольної Марії Магдалини: традиції та заборони

Християни щорічно 4 серпня відзначають День пам'яті Марії Магдалини, святої мироносиці, яка самовіддано любила Христа й була вірна йому навіть у найважчі моменти його життя.

Цього дня шанують пам'ять Марії Магдалини, яка народилася у місті багатіїв під назвою Магдали у Палестині. Легенда свідчить, що Ісус Христос зцілив Магдалину, яка була залежною від нечистої сили та розпусти. Після цього вона стала його палкою послідовницею.

Цього дня заведено молитися до Марії Магдалини та просити її посилити віру у Бога й зцілити від душевних хвороб. Також цього дня святу просять про зцілення від шкідливих звичок. Жінки, які робили аборт, мають просити прощення у святої за цей гріх.

Відео дня

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Вважається, що молитва до Марії Магдалини має велику силу, якщо її промовляти з вірою та від щирого серця.

Заборони та традиції свята

Цього дня за традиціями дівчата з самого ранку повинні босоніж вийти на траву, вмитися росою.

Віряни вирушають до храму на святкові богослужіння.

Якщо у цей день була погана погода, суворо заборонялося працювати на городах та в полях. У цей день уникали виконання важкої фізичної роботи.

Також заборонено ображати ближніх, лихословити, лаятися чи сваритися.

Цього дня букетом, який освячувався на Трійцю, обмітали всі кутки в хаті, щоб захистити оселю від злих духів.

Прикмети у день Мироносиці

Якщо багато роси вранці буде туман.

Якщо 4 серпня гроза — буде достатньо сіна.

Грім гримить, не перестаючи — до швидкого граду.

Якщо павуки сховалися в Мар'їн день, то йтиме дощ.

Якщо багато слимаків на городі до цього часу, то найближчими днями встановиться сира погода.

Якщо кури під дощем гуляють, то потеплішає.

Якщо опеньки виросли, то грибів восени буде мало в лісі.

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