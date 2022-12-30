"5 кг не будуть зайвими": в мережі обговорюють худорлявість Маши Єфросиніної (фото)

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна похизувалася новим фотом в чорно-білих тонах. На ньому світська персона здалася деяким поціновувачам дуже худорлявою.

Своєю світлиною Єфросиніна поділилася в Instagam, де багато розповідає про волонтерську діяльність під час війни. На фотографіях вона була у вишуканій сукні, яка підкреслювала її талію та вилиці.

"Спустошена, але намагається бути сильною", - написала вона під своєю фотографією.

Відео дня

Читачі Єфросиніної зазначали, що вона виглядає дуже вишукано та елегантно. Свої вподобання висловили такі відомі персони, як Софія Плакидюк та Леся Никитюк.

“Маша, ви так надихаєте. Своїми діями, своєю зовнішністю, силою";

"Ви красуня. будь ласка, не звертайте увагу на погані коментарі, шкода тих людей, які їх пишуть", - писали читачі.

Дехто вважав, що її худорлявість занадто виражена.

“Маша неперевершена, але +5кг не будуть зайвими", - гадає одна з шанувальниць.

Нагадаємо, що після військового вторгнення уродженка Криму Маша Єфросиніна Маша закликала російських артистів зупинити путінські дії, виходити на антивоєнні мітинги та не вірити кремлівській пропаганді.

Крім того, телеведуча виступала в ефірах іноземних ЗМІ з критикою країни-агресорки росії.

Також вона через свій фонд займалася волонтерською діяльністю, що допомагає жінкам під час війни.

У листопаді Єфросиніна заявляла, що через стрес і війну зазнає розладу харчової поведінки.

Нагадаємо, що восени вона назвала Ксенію Собчак найголовнішим розчаруванням року. Це сталося після коментаря в адресу українців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні - підписуйтесь на наш телеграм канал !