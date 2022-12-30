"5 кг не будут лишними": в сети обсуждают худобу Маши Ефросининой (фото)

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась новым фото в черно-белых тонах. На нем светская персона показалась некоторым ценителям очень худощавой.

Своей фотографией Ефросинина поделилась в Instagam, где много рассказывает о волонтерской деятельности во время войны. На фотографиях она была в изысканном платье, которое подчеркивало ее талию и скулы.

"Опустошенная, но пытающаяся быть сильной", - написала она под своей фотографией.

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Читатели Ефросининой отмечали, что она выглядит изысканно и элегантно. Слова восхищения выразили такие известные персоны, как София Плакидюк и Леся Никитюк.

“Маша, вы так вдохновляете. Своими действиями, своей внешностью, силой";

"Вы красавица. пожалуйста, не обращайте внимание на плохие комментарии, жаль тех людей, которые их пишут ", – писали читатели.

Некоторые считали, что ее худоба слишком выражена.

"Маша непревзойденная, но +5кг не будут лишними ", - полагает одна из поклонниц.

Напомним, что после военного вторжения уроженка Крыма Маша Ефросинина Маша призвала российских артистов остановить путинские действия, выходить на антивоенные митинги и не верить кремлевской пропаганде.

Кроме того, телеведущая выступала в эфирах иностранных СМИ с критикой страны-агрессорки России.

Также она через свой фонд занималась волонтерской деятельностью, помогающей женщинам во время войны.

В ноябре Ефросинина заявляла, что из-за стресса и войны испытывает расстройство пищевого поведения.

Напомним, что осенью она назвала Ксению Собчак самым главным разочарованием года. Это произошло после комментария в адрес украинцев.

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