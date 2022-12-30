"5 кг не будут лишними": в сети обсуждают худобу Маши Ефросининой (фото)
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась новым фото в черно-белых тонах. На нем светская персона показалась некоторым ценителям очень худощавой.
Своей фотографией Ефросинина поделилась в Instagam, где много рассказывает о волонтерской деятельности во время войны. На фотографиях она была в изысканном платье, которое подчеркивало ее талию и скулы.
"Опустошенная, но пытающаяся быть сильной", - написала она под своей фотографией.
Читатели Ефросининой отмечали, что она выглядит изысканно и элегантно. Слова восхищения выразили такие известные персоны, как София Плакидюк и Леся Никитюк.
“Маша, вы так вдохновляете. Своими действиями, своей внешностью, силой";
"Вы красавица. пожалуйста, не обращайте внимание на плохие комментарии, жаль тех людей, которые их пишут ", – писали читатели.
Некоторые считали, что ее худоба слишком выражена.
"Маша непревзойденная, но +5кг не будут лишними ", - полагает одна из поклонниц.
Напомним, что после военного вторжения уроженка Крыма Маша Ефросинина Маша призвала российских артистов остановить путинские действия, выходить на антивоенные митинги и не верить кремлевской пропаганде.
Кроме того, телеведущая выступала в эфирах иностранных СМИ с критикой страны-агрессорки России.
Также она через свой фонд занималась волонтерской деятельностью, помогающей женщинам во время войны.
В ноябре Ефросинина заявляла, что из-за стресса и войны испытывает расстройство пищевого поведения.
Напомним, что осенью она назвала Ксению Собчак самым главным разочарованием года. Это произошло после комментария в адрес украинцев.
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