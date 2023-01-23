55-річна Памела Андерсон розповіла про актора, який показав їй свій пеніс: "Я розсміялася"

Відома модель та актриса Памела Андерсон звинуватила свого партнера по сцені в ексгібіціонізмі. Про це фотомодель Playboy розповіла у своїх мемуарах.

Як пише видання Variety, у них вона написала про коміка Тіма Аллена, з яким знімалася у фільмі "Великий ремонт". Йдеться про давню зйомку, коли Андерсон було 23 роки.

За її словами, прямо на знімальному майданчику стався описаний інцидент.

"В перший день зйомок я вийшла зі своєї гримерки, а Тім був у коридорі у своєму халаті. Він розстебнув свій халат і швидко показав своє оголене тіло. Він сказав, що це справедливо, тому що він бачив мене голою. Тепер ми квити. Я незручно розсміялася", - згадує актриса.

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Про це вона згадала у книзі своїх мемуарів під назвою "З любов'ю, Памела". Реліз мемуарів Андерсон у США відбудеться 31 січня.

Акторові, якого згадує Андерсон, було на той момент 37 років. Цілком можливо, що на таку поведінку його підштовхнула участь Памели Андерсон у еротичних фотосесіях.

Пізніше актор спростував описану інформацію, запевнивши, що ніколи так не чинив.

"Великий ремонт" (Home Improvement) став однією з перших робіт Андерсон, де вона зіграла Лізу, дівчину-інструменталістку, у серіалі, який швидко став телесеріалом №1 у Сполучених Штатах.

Вона з'явилася у перших двох сезонах ситкому ABC. Після участі у цьому серіалі Памела Андерсон зосередилася на "Рятувальниках Малібу", який приніс їй світову популярність.

Що відомо про Памелу Андерсон

Це відома модель та актриса канадського походження.

У 1985 році закінчила школу та влаштувалася викладачем фізкультури у Ванкувері. У 1989 році вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією.

У лютому 1990 року її фотографія з'явилася на розвороті.

Стала відома після того, як збільшила розмір грудей до 34DD.

Андерсон пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин та є активісткою багатьох благодійних кампаній.

Була одружена чотири рази. У парі з Брендоном Лі народилося два сини (1996 та 1997 року народження).

Раніше на обкладинці журналу New You з'явилася модель Кармен Делл'Орефіс. У 91 рік вона здивувала шанувальників зйомками топлес.

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