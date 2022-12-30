74-річного вокаліста Aerosmith звинувачують у насильстві над 16-річною фанаткою

Фронтмену рок-групи Aerosmith Стівену Тайлеру звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою. У позові, якому десятки років, стверджується, що він незаконно ставився до відносин з Джулією Холкомб.

Як пише Rolling Stone, позов був поданий відповідно до законодавства Каліфорнії, яке тимчасово скасувало терміни давності за звинуваченнями у сексуальному насильстві у дитинстві. Проти Тайлера виступила жінка, яка стверджує, що в 70-х роках піддавалася насильству, побоям та заподіянню емоційного стресу.

У позові, на який посилається видання, йдеться про те, що Тайлер переконав мати Холкомб надати йому опіку над нею, коли їй було 16 років, що, отже, дозволило їй жити з ним і вступати в сексуальні стосунки.

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За словами жінки, вони були разом із 1973 року та приблизно протягом трьох років. У самому позові ім'я Тайлер не згадується. Але це прізвище прямо згадується у мемуарах Тайлера. У своїй книзі він писав, що "ледве не взяв наречену-підлітка" і що "її батьки закохалися в мене, підписали папір, щоб я отримав опіку, щоб мене не заарештували, якщо я вивіз її зі штату. Я взяв її з собою в тур".

За словами Холкомб, вона познайомилася з Тайлером (якому на момент їхньої зустрічі було б 25) одразу після свого 16-річчя, коли Aerosmith давали концерт у Портленді, штат Орегон, 1973 року.

Тайлер, згідно з позовом, забрав Холкомб до себе в готельний номер, де він "вчинив над нею різні дії злочинного сексуального характеру", перш ніж наступного ранку відправити її додому на таксі.

Крім того, Тайлер також купив їй особистий квиток на літак на його наступне шоу Aerosmith у Сіетлі, оскільки вона була неповнолітньою і не могла за законом мандрувати з ним через кордони штату.

Після шоу в Сіетлі Тайлер нібито здійснив з нею ще статеві акти, і наступного ранку Холкомб полетів назад у Портленд.

До 1974 року, як стверджується в позові, Тайлер переконав матір Холкомб дозволити йому стати її опікуном, що дозволило б йому легше подорожувати з нею без кримінального переслідування — тимчасова шкала, яка відповідає власним коментарям Тайлера з його мемуарів 2011 року.

Стверджується, що Тайлер переконав матір дівчини, що надаватиме кращу підтримку, ніж вона б отримувала вдома, пообіцявши записати її до школи і надати їй медичну допомогу.

Натомість йдеться у позові, вона продовжувала подорожувати з Тайлером, який нападав на неї, постачав алкоголь та наркотики.

Крім того, стало відомо, що Холкомб завагітніла в 1975 році, коли їй було 17 років. Проте дівчина змушена була зробити аборт під напором Тайлера. Згідно з позовом, Холкомб не наважувалась зробити аборт, але Тайлер пригрозив перестати її підтримувати, якщо вона не продовжить процедури.

Як пише видання, після аборту вона нібито покинула Тайлера і повернулася до Портленду, стала побожною католичкою і зустріла свого чоловіка.

Наголошується, що Холкомб намагалася не афішувати свій попередній досвід спілкування з Тайлером, доки він не написав про нього у своїй книзі.

"Враховуючи, що моєму поганому "я" двадцять шість, а вона ледве вміє водити машину і страшенно сексуальна, я просто шалено закохався в неї. Вона була симпатичним худим маленьким шибеником, одягненим як Маленька Бо Піп. Вона була бажанням мого серця, моїм партнером у злочинах пристрасті", - йшлося у мемуарах.

Це не перший судовий процес, коли Холкомб ділиться цими подробицями про свій передбачуваний досвід спілкування з Тайлером.

До скарги вона докладно описала багато з тих же звинувачень у 2011 році для ультраправого веб-сайту Lifesitenews, який виступає проти абортів, і вона брала участь у таких програмах, як шоу Такера Карлсона, щоб поділитися своїм досвідом як кормова база проти захисту прав вибору.

Холкомб також розповіла про досвід документального фільму 2021 Look Away, присвяченого сексуальному насильству в культурі рок-музики.

Раніше британський музикант Роббі Вільямс зізнався, як намагався закрутити роман із Кайлі Міноуг. За його словами, на той час він був занадто сором'язливий.

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