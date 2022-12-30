74-летнего вокалиста Aerosmith обвиняют в насилии над 16-летней фанаткой

Фронтмену рок-группы Aerosmith Стивену Тайлеру предъявили обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетней. В иске, которому десятки лет, утверждается, что он незаконно вступил в отношения с Джулией Холкомб.

Как пишет Rolling Stone, иск был подан в соответствии с законодательством Калифорнии, которое временно отменило сроки давности по обвинениям в сексуальном насилии в детстве. Против Тайлера выступила женщина, которая утверждает, то в 70-х годах поддавалась насилию, побоях и причинению эмоционального стресса.

В иске, на который ссылается издание, говорится, что Тайлер убедил мать Холкомб предоставить ему опеку над ней, когда ей было 16 лет, что, следовательно, позволило ей жить с ним и вступать в сексуальные отношения.

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По словам женщины, они были вместе с 1973 года и примерно в течение трех лет. В самом иске имя Тайлер не упоминается. Но эта фамилия прямо вспоминается в мемуарах Тайлера. В своей книге он писал, что "чуть не взял невесту-подростка" и что "ее родители влюбились в меня, подписали бумагу, чтобы я получил опеку, чтобы меня не арестовали, если я вывез ее из штата. Я взял ее с собой в тур".

По словам Холкомб, она познакомилась с Тайлером (которому на момент их встречи было бы 25) сразу после своего 16-летия, когда Aerosmith давали концерт в Портленде, штат Орегон, в 1973 году.

Тайлер, согласно иску, забрал Холкомб к себе в гостиничный номер, где он "совершил над ней различные действия преступного сексуального характера", прежде чем на следующее утро отправить ее домой на такси.

Кроме того, Тайлер также купил ей личный билет на самолет на его следующее шоу Aerosmith в Сиэтле, поскольку она была несовершеннолетней и не могла по закону путешествовать с ним через границы штата.

После шоу в Сиэтле Тайлер якобы совершил с ней еще половые акты, и на следующее утро Холкомб улетел обратно в Портленд.

К 1974 году, как утверждается в иске, Тайлер убедил мать Холкомб позволить ему стать ее опекуном, что позволило бы ему легче путешествовать с ней без уголовного преследования — временная шкала, которая соответствует собственным комментариям Тайлера из его мемуаров 2011 года.

Утверждается, что Тайлер убедил мать девушки, что будет оказывать лучшую поддержку, чем она получала бы дома, пообещав записать ее в школу и оказать ей медицинскую помощь.

Вместо этого, говорится в иске, она продолжала путешествовать с Тайлером, который нападал на нее, поставлял алкоголь и наркотики.

Кроме того, стало известно, то Холкомб забеременнела в 1975 году, когда ей было 17 лет. Однако девушка была вынуждена сделать аборт под напором Тайлера. Согласно иску, Холкомб не решалась сделать аборт, но Тайлер пригрозил перестать ее поддерживать, если она не продолжит процедуру.

Как пишет издание, после аборта она якобы бросила Тайлера и вернулась в Портленд, стала набожной католичкой и встретила своего мужа.

Отмечается, что Холкомб пыталась не афишировать свой предыдущий опыт общения с Тайлером, пока он не написал о нем в своей книге.

"Учитывая, что моему плохому "я" двадцать шесть, а она едва умеет водить машину и чертовски сексуальна, я просто безумно влюбился в нее. Она была симпатичным тощим маленьким сорванцом, одетым как Маленькая Бо Пип. Она была желанием моего сердца, моим партнером в преступлениях страсти", - говорилось в мемуарах.

Судебный процесс — не первый раз, когда Холкомб делится этими подробностями о своем предполагаемом опыте общения с Тайлером.

До жалобы она подробно описала многие из тех же обвинений в 2011 году для ультраправого веб-сайта Lifesitenews, выступающего против абортов, и она участвовала в таких программах, как шоу Такера Карлсона, чтобы поделиться своим опытом в качестве кормовой базы против защиты прав выбора.

Холкомб также рассказала об опыте документального фильма 2021 года Look Away, посвященного сексуальному насилию в культуре рок-музыки.

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