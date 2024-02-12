8 танків, 5 БТР, 51 бліндаж з окупантами: Клименко показав відео роботи бійців Нацгвардії на фронті

Воїни Сил оборони України за тиждень знищили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Було ліквідовано 8 танків ворога, 5 бронетранспортерів, 10 бойових броньованих машин, 31 ворожу автівку, 5 складів боєкомплекту та 51 ворожий бліндаж з окупантами всередині.

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Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, "злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів — завжди дає результат. Наші воїни Національної гвардії це підтверджують та щотижня перетворюють російську техніку на тонни металобрухту".

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Міністр відзначив, що нацгвардійцям вдалося ліквідувати, серед іншого, вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю.

Раніше "кошмаромобіль" 56-ї бригади вдарив по ворогу "градом", а бійці 56-ї бригади накрили позицію росіян касетними снарядами поблизу Бахмута.

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